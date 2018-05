Železnice ponúkajú pozemky na parkoviská

Odľahčenie ciest a rýchlejšia doprava do práce. Železnice plánujú pomôcť s vybudovaním 856 parkovacích miest pri vybraných železničných staniciach. S ponukou oslovili štrnásť obcí a miest, ktoré súhlasia, najviac ich je zo západného Slovenska. Podľa samospráv to uľahčí život ľuďom, ktorí pri každodennom cestovaní do práce využívajú kombináciu auta a vlaku.