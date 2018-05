Polícia má zábery možného vraha Jána Kuciaka a jeho snúbenice, píše český denník

Polícia má kamerový záznam, na ktorom je možný vrah investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V dome bol pravdepodobne viackrát za sebou. Na záberoch mu však nie je vidieť do tváre, čo jeho identifikáciu neuľahčí.

Ak by sa tieto informácie potvrdili, nabúralo by to teóriu o nájomnom vrahovi, ktorý prišiel, oboch popravil a zmizol, píše Mladá Fronta Dnes. Český denník sa odvoláva na web Aktulity.sk.

S teóriou o nájomnom zabijakovi prišiel odstupujúci policajný prezident Tibor Gašpar. Polícia sa k najnovším zisteniam nevyjadruje.

„Bol zdokumentovaný pohyb pravdepodobného páchateľa a boli zistené ďalšie skutočnosti, ktoré teraz nemôžeme prezentovať, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť vyšetrovanie a dokazovanie pred súdom,“ povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na tlačovej konferencii v Bratislave, na ktorú sa český web odvoláva.

Prokurátor, ktorého totožnosť médiá zverejniť nemohli, tiež uviedol, ako boli obaja mladí ľudia pred dvoma mesiacmi zavraždení, akou zbraňou a ako vyzeralo miesto tragédie.

„Boli zastrelení zbraňou kalibru 9 milimetrov. Neboli zistené žiadne stopy zápasu a nič nebolo ukradnuté,“ uviedol vtedy prokurátor. „Dáta teraz analyzuje a sumarizuje analytická skupina a výsledky predkladá vyšetrovateľom s cieľom ďalších úkonov, ktoré z pochopiteľných dôvodov nemôžeme komentovať,“ uzavrel.