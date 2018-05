Kiska je znepokojný situáciou v RTVS: Tele-rozhlas nepatrí Rezníkovi a ani politikom

Slobodné a nezávislé médiá sú podľa prezidenta dôležitou a nevyhnutnou podmienkou demokracie. „Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je ranou, ktorá sa nikdy nezahojí a nikdy neprestane bolieť. Útoky na novinárov a znevažovanie ich práce sú na Slovensku už roky bežne prítomné“, uvádza na svojej stránke na sociálnej sieti Kiska.

Podľa Kisku začína na Slovensku dochádzať k ohrozovaniu slobody médií. „Naša krajina sa v nedávno zverejnenom rebríčku slobody tlače medziročne prepadla o 10 miest na 27 priečku spomedzi 180 krajín sveta“.

RTVS nepatrí Rezníkovi

„S veľkým znepokojením sledujem, čo sa deje v RTVS. Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor – to je neprípustné. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí jej riaditeľovi ani strane, ktorá ho tam dosadila. RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a je dôležité nahlas a verejne diskutovať o tom, čo sa v tejto inštitúcii deje“, uvádza Kiska a dodáva, že vedenie RTVS by malo pravidelne, jasne a zrozumiteľne vysvetlovať verejnosti svoje kroky.

Prezident očakáva, „že zodpovedné inštitúcie – parlamentný výbor, ministerstvo kultúry aj televízna rada urobia potrebné kroky na ochranu práce novinárov v RTVS a kvality obsahu vysielania“.

Na záver Kiska uviedol, že „Slovensko patrí medzi krajiny, kde médiá plnia úlohu strážcu demokracie. Tam, kde zlyhávajú štátne orgány, odhaľujú korupciu, klientelizmus, upozorňujú na chyby inštitúcií. Za to im patrí veľká vďaka“.