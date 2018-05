Vysoké Tatry sa budú z požiaru spamätávať desiatky rokov, tvrdí riaditeľ Správy TANAP-u Majko

Príroda sa bude zo štvrtkového (3.5.) požiaru v lokalite Kežmarské Žľaby vo Vysokých Tatrách spamätávať desiatky rokov. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko s tým, že v tejto súvislosti vyvstáva potreba väčšej kontroly dodávateľov lesníckych prác v chránených územiach i mimo nich.

Prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý počas štvrtkového brífingu povedal, že najpravdepodob­nejšou príčinou vzniku požiaru, ktorý zasiahol približne 30-hektárovú plochu vo štvrtom a piatom stupni ochrany prírody, je ľudský faktor a teda manipulácia s otvoreným ohňom.

"Požiar sa darí uhasiť, ale v podstate na tej ploche všetko živé zaniklo, zhorelo to v podstate až na kameň, takže škody sú obrovské. Všetko, čo nemalo krídla a nohy zhorelo, to znamená od hmyzu, obojživelníkov, plazov až po mláďatá v hniezdach, máme tam vzácne spevavce, sovy, ďatle.

Takáto udalosť by mala byť odstrašujúcim príkladom a tí, ktorí to spôsobili, by mali byť určitým spôsobom braní na zodpovednosť," zdôraznil Majko s tým, že kým sa na tomto mieste vytvorí nová pôda a začnú rásť prvé lišajníky, ubehnú desiatky rokov.

Vysoké Tatry už v minulosti tesne po kalamite v roku 2004 postihol jeden požiar, ktorý bol rozsahovo väčší ako ten zo štvrtka. Zároveň v chránenom území riešili v posledných rokoch viacero menších požiarov. "Skoro vždy to bolo spôsobené pracovníkmi v lesoch, takmer každý druhý má cigaretu v ústach, takže by jednoznačne malo dôjsť k preškoleniu takýchto pracovníkov zo strany dodávateľov služieb v lesoch.

Oni totiž často vôbec nedodržujú pravidlá pri práci v teréne. Ide o služby, ktoré si v podstate objednáva vlastník lesa, tiež by sme mali apelovať, aby bol prísnejší pri výbere dodávateľov a vyberal spoľahlivých ľudí, ktorí neznečisťujú prostredie a nemanipulujú s otvoreným ohňom," konštatoval riaditeľ Správy TANAP.

Podľa jeho informácií sa v lokalite Kežmarské Žľaby mali pred požiarom nachádzať ľudia, ktorí tam vysádzali stromčeky. Správcom daného územia sú pritom Lesy mesta Kežmarok. „Súkromných vlastníkov máme v piatom, štvrtom aj treťom stupni ochrany a tam, kde ich obmedzujeme, im štát vypláca ujmu,“ objasnil Majko a dodal, že požiar sa rozšíril z holiny, kde sa pracovalo a následne postupoval ďalej cez koruny stromov do územia s piatym stupňom ochrany prírody.

„Našťastie to tam veľmi rýchlo zahasili, aby sa to ďalej nešírilo, z čoho som veľmi príjemne prekvapený. Zrejme pomohlo aj to, že les je tam zmiešaný a vlhký,“ konštatoval Majko.

„Môžeme potvrdiť, že tam boli robotníci, ktorí ale nie sú zamestnancami Lesov mesta Kežmarok. Ide o externých pracovníkov, ktorí tam vysádzali stromčeky a oni sami požiar nahlásili. Podľa našich informácií pri tejto činnosti nemalo dôjsť k manipulácii s otvoreným ohňom. Nejaké zistenia, ktoré by viedli k vinníkovi, bude riešiť vyšetrovateľ a ďalšie vyjadrenie poskytne mesto až po skončení vyšetrovania príčin požiaru,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová.