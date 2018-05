Polícia zadržala útočníkov, ktorí zbili vodiča v Dubnici

Premávka v okolí bola značne zhustená po rannej havárii cisterny s pohonnými hmotami na diaľnici D1, ktorú museli uzavrieť. Asi o 21:50 pri supermarkete Tesco posádka strieborného Passatu zablokovala vodiča Fabie. Z VW vystúpili dvaja muži, jeden vytiahol z kufra bejzbalku a so slovami “ako to jazdíš” udrel vodiča škodovky pálkou do hlavy. Napadnutý Púchovčan utrpel zlomeniny tvárových kostí a museli ho operovať.

Aj vďaka medializácii prípadu sa kriminalistom podarilo získať kamerový záznam s incidentom. Následne vypátrali a zadržali podozrivých bratov. Vyšetrovateľ ich obvinil z pokusu ublíženia na zdraví a výtržníctva. Ako dodala Antalová, polícia v prípade naďalej vykonáva procesné úkony.