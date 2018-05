Poľnohospodári vyjdú na cesty protestovať traktormi

Na západe krajiny to budú cesty Drietoma – Trenčín – Nové Mesto nad Váhom, Bolešov – Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá – Trenčín – Nové Mesto nad Váhom, Nitra – Nové Zámky a späť po ceste 64, Levice – Nový Tekov – Kalná nad Hronom – Levice, Rajec – Žilina, Terchová – Žilina, Komárno – Nové Zámky, Sereď – Dolná Streda – smer Dunajská Streda – Jahodná – Dolny Bar – Trhová Hradská, a Medveďov – Veľký Meder – Dunajská Streda – Šamorín – Dunajská Lužná – Štvrtok na Ostrove – Lehnice – Dunajská Streda.

Traktorový protest povedie na strednom Slovensku po trasách Sklené – Kremnické Bane – Kremnica, Krupina – Zvolen, Detva – Zvolen, Zvolen – Banská Bystrica, Slovenská Ľupča – Banská Bystrica a po samotnej Banskej Bystrici. Na východnom Slovensku sa traktory budú pohybovať po cestách Spišská Belá – Kežmarok – Veľká Lomnica – Poprad – Kežmarok, Košice – Prešov, Michalovce – Trebišov a Tarnov – Bardejov – Dlha Lúka – Kľušov.

Poľnohospodári žiadajú vytvoriť nezávislý vyšetrovací tím so zapojením vyšetrovateľov z Európskej únie na vyšetrenie subvenčných podvodov a trestných oznámení pochádzajúcich od poľnohospodárov.

Taktiež chcú, aby parlament prijal zákon, kde bude ukotvené obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Medzi ich ďalšími požiadavkami je aj zachovať stav náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, ako to bolo v minulosti.

Požadujú tiež prehodnotiť či zrušiť zmluvy Slovenského pozemkového fondu (SPF) s doterajšími užívateľmi a zaviesť riadne, korektné a transparentné pravidlá prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde SPF prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári.

Chcú tiež, aby Poľnohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní alebo má na ňu nájomnú zmluvu, alebo ju má v náhradnom užívaní.

Napokon je to požiadavka vytvoriť tzv. Komisiu poľnohospodárov ako strategického a poradného partnera Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rezort by vychádzal a opieral sa vo všetkých svojich legislatívnych zámeroch o tento orgán. Poľnohospodári by tak lepšie a efektívnejšie kontrolovali tvorbu agropolitík, uvádzajú organizátori protestu.