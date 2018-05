Expremiérku Radičovú znepokojilo dianie v RTVS

Expremiérka volá po verejnoprávnom médiu, ktoré neslúži vybraným skupinám ľudí či politikom. „Chceme také verejnoprávne médium, na ktoré budeme pyšní. To dnešné takým nie je,“ skonštatovala bývala šéfka vlády SR.

Znepokojenia nad dianím v telerozhlase vyjadrilo tento týždeň aj vyše dvesto novinárov, ktorí podpísali spoločnú výzvu. V nej upozorňujú na „šikanu“ a „zbavovanie“ sa novinárov, ktorí prispeli k obnoveniu dôvery verejnosti vo verejnoprávne médiá. Poukazujú, že umlčanie novinárov a ich nahradenie „poslušnými propagandistami“ je prvým krokom pri zavádzaní diktatúr a totalitných režimov.

„Televíziu a rozhlas normalizujú ľudia, ktorých kariéra sa viac spája s politickým marketingom a PR ako s povolaním novinára. Ich súčasné kroky nenaznačujú, že sú schopní aspoň udržať doterajšiu kredibilitu spravodajských a publicistických relácií,“ uviedli novinári vo výzve. Dianie v telerozhlase kritizujú aj držitelia ocenenia Biela vrana, ktorí odkázali, že kritikov netreba vyhadzovať, ale viesť s nimi dialóg.

Rezník obvinenia odmietol

Situácia v RTVS sa vo štvrtok riešila aj na pôde parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník na ňom odmietol zásahy politickej moci do vysielania. „Zároveň zdôrazňujem, že kým na tomto poste budem, nebude do vysielania RTVS zasahovať ani žiadna iná moc,“ vyhlásil.

Rezník dal svoje vyjadrenia do súvislosti s medializovaným vyhlásením časti novinárskej obce, označujúcej posledné kroky vedenia RTVS ako umlčiavanie kritikov. „To, čo spustilo túto lavínu, je fakt, že sa vedenie spravodajstva rozhodlo nepredĺžiť spoluprácu so štyrmi redaktormi,“ skonštatoval Rezník s tým, že za éry jeho predchodcov ukončila RTVS spoluprácu so stovkami zamestnancov vrátane redaktorov.

„Napriek tomu, čo sa v médiách objavuje, deklarujem, že spravodajstvo RTVS pracuje slobodne,“ zdôraznil Rezník. Uviedol, že ho veľmi znechucuje spájanie RTVS s pojmom normalizácia. „Normalizácia je vtedy, keď nechcete súhlasiť, že udalosti z augusta 1968 boli bratskou pomocou, ale stojíte za tým, že to bola okupácia a následkom toho vás vyhodia z práce a ďalších päť rokov si neškrtnete ani na stavbe,“ povedal.