Danko: Ženy by mali byť zohľadnené pri stropovaní dôchodkového veku

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) súhlasí so stropovaním dôchodkového veku, osobitne zohľadňované by však mali byť ženy. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) počas oficiálnej návštevy Luxemburska.

SNS úplne súhlasí so zastropovaním veku odchodu do dôchodku. „Som zástanca aj toho, aby sme to možno zakomponovali aj do Ústavy SR,“ poznamenal Danko. Do tejto iniciatívy chcú národniari zakomponovať osobitné zohľadňovanie žien. „To, čo hovoríme my, je však, že ak sa dohodneme na 64. alebo 65. roku odchodu do dôchodku, mali by sme zohľadňovať osobitnú kategóriu, a to sú ženy, ktoré by mali mať o rok nižšiu kategorizáciu alebo o rok nižší stupeň odchodu do dôchodku,“ priblížil Danko.

Podľa neho proti tomu pri súčasnom vývoji nikto nemôže namietať. „Sme jeden zo štátov Európskej únie (EÚ), plníme všetky povinnosti, ekonomika tomu stačí a myslím si, že musíme ísť týmto trendom približovania sa EÚ, pretože ak chceme ľudí naozaj presvedčiť o tom, že sa na Slovensku oplatí žiť, musíme sa zbližovať svojimi sociálnymi systémami západným štátom, ktoré boli pre nás vo veľa vzorom,“ zdôraznil. Zároveň dodal, že podľa neho je nevyhnutné vek odchodu do dôchodku zastropovať.

Poslanci koaličnej strany Smer na júnovú schôdzu parlamentu predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, pričom by to malo byť zakotvené v Ústave SR. Ako v piatok informoval predseda strany Robert Fico, hranica by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Poslanci sú však pripravení o výške veku diskutovať, strana totiž bude potrebovať na schválenie tohto návrhu ústavnú väčšinu v parlamente.