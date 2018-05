Strop pre dôchodkový vek zhorší udržateľnosť verejných financií, konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Zavedenie dôchodkového stropu na Slovensku zhorší dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Toto opatrenie by sa navyše prejavilo až po roku 2038. Dotýkalo by sa tak ľudí narodených v roku 1974 a neskôr. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej táto problematika nie je "témou dnešných dní, dokonca ani desaťročia".