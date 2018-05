Slovenskému gangu otrokárov uložil súd v Británii vysoké tresty

Mnohoročné tresty odňatia slobody uložil britský súd siedmim ľuďom, ktorých už v apríli uznal vinnými z obchodovania s ľuďmi a ich zotročovania. Väčšina členov gangu pochádza z jednej rodiny zo Slovenska, informoval server The Northern Echo. Obete zločineckej skupiny pochádzali zo Slovenska a z Česka. Ich zotročováním si gang mohol podľa prokuratúry 'privyrobiť' počas siedmich rokov až 250-tisíc libier.

Vodca gangu a jeho brat dostali desaťročný trest, ich manželky by mali za mrežami stráviť každá päť rokov. Príbuznému rodiny, ktorý sa na trestnej činnosti podieľal, uložil súd štvorročný trest väzenia. Rovnako dlho by mala za mrežami stráviť tiež matka vodcu gangu. Posledným odsúdeným je sedemnásťročný chlapec, o ktorého vzťahu k zvyšku gangu médiá neinformovali. Do väzenia ho súd poslal na dva roky.

Podľa denníka The Northern Echo je kauza rodiny z juhozápadného Slovenska, ktorá žila dlhodobo v Newcastli, jedným z najhorších prípadov moderného otroctva zaznamenaných na severe Anglicka. Zločinecká skupina na Slovensku a v Česku sľubovala svojim obetiam prácu v Británii. Keď ľudia do Spojeného kráľovstva dorazili, členovia gangu ich podľa súdu zotročili. Cez deň museli pracovať, dostávali však len zlomok zarobených peňazí. Odsúdení aj v mene svojich obetí žiadali v Británii o sociálnej prídavky, peniaze si však nechávali pre seba.

Pokiaľ práve neboli pripútaní reťazou alebo priviazaní, držali členovia gangu svoje obete v podstate v zajatí, spať museli v pivniciach, zaznelo už v apríli na súde. Vzhľadom na to, že neovládali angličtinu, neboli obete gangu schopné sa samy zo svojej situácie dostať. Navyše boli zastrašované. Svojou činnosťou si gang zarobil údajne až 250-tisíc libier.