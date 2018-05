Mierne sa ochladí, no teplo zostane

Tropickým dňom by mal byť v najbližšom období koniec, no teploty sa budú pohybovať okolo 25 stupňov. Také sú predpovede meteorológov na víkend a prvé dni budúceho týždňa. Nehrozia výdatnejšie lejaky, takže deficit vlahy bude ešte výraznejší, čo môže byť rizikom pre vznik požiarov, ako to bolo tento štvrtok vo Vysokých Tatrách.

Máme za sebou týždeň, v ktorom sme po prvýkrát v tomto kalendárnom roku namerali tropickú teplotu – nad 30 stupňov. Podľa klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavla Faška sa tak stalo v nedeľu 30. apríla v Holíči, kde teplomer ukazoval 30,1 stupňa.

Ako bude Sobota 5. mája - Malá, miestami zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo. Denné teploty 25 až 30, nočné 17 až 12 stupňov.

Malá, miestami zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo. Denné teploty 25 až 30, nočné 17 až 12 stupňov. Nedeľa 6. mája - Prevažne polooblačno. Nočné teploty 15 až 10, denné 22 až 27 stupňov.

Prevažne polooblačno. Nočné teploty 15 až 10, denné 22 až 27 stupňov. Pondelok 7. mája – Jasno až polooblačno. Nočné teploty 12 až 7, denné 21 až 26 stupňov.

– Jasno až polooblačno. Nočné teploty 12 až 7, denné 21 až 26 stupňov. Utorok 8. mája - Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočné teploty 11 až 6, denné 20 až 26 stupňov.

Jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočné teploty 11 až 6, denné 20 až 26 stupňov. Streda 9. mája - Jasno až polooblačno. Nočné teploty 12 až 7, denné 22 až 28 stupňov. Zdroj: SHMÚ

„Ďalšie dva dni nemali charakter tropických, no streda a štvrtok už áno. Zatiaľ najvyššia teplota bola nameraná 2. mája v Orechovej na krajnom východe, kde sa vyšplhala na 31,4 stupňa. Aj včerajšok a dnešok majú predpoklady tropického dňa,“ poznamenal klimatológ, podľa ktorého by sme mohli hovoriť o tom, že počas posledného týždňa sme mali až päť tropických dní, čo je na toto obdobie nezvyčajné.

Faško hovorí, že sme zaznamenali aj rekordne vysokú minimálnu dennú aprílovú teplotu. V Topoľčanoch 30. apríla minimálna denná teplota dosiahla 19,4 stupňa. Padol tak aprílový rekord v tomto ukazovateli. Patril obci Moravský Sv. Ján, kde 29. apríla 2012 dosiahla minimálna denná teplota 19,2 stupňa.

„Vlnu horúčav spôsobilo prúdenie teplého vzduchu zo západnej Európy. Bolo málo oblačnosti a pravidelne svietilo slnko, čo zohrievalo zemský povrch a spôsobovalo vysoké denné teploty vzduchu. Napríklad v Žihárci bola 2. mája priemerná denná teplota vzduchu na úrovni 23,6 stupňa, čo sa bežne nevyskytuje ani v lete,“ zdôraznil Faško.

Problémom podľa klimatológa je nedostatok dažďa. Búrky a prehánky sa síce vyskytovali aj v minulých dňoch, no aj na miestach, kde pršalo najviac, spadlo len okolo desať milimetrov vlahy, čo je málo. „Začíname preto cítiť deficit zrážok a začína byť veľmi sucho. Žiaľ, búrky a prehánky síce hrozia aj v nasledujúcich dňoch, no veľa zrážok sa opäť neočakáva. Teploty mierne klesnú a nebude až tak horúco, no teplo a sucho zostanú. Viac pršať by mohlo až v druhej polovici mája,“ podčiarkol Faško.

Málo vlahy spôsobuje vysušovanie pôdy, čo prináša zvýšené riziko požiarov. Klimatológ Faško upozorňuje, že ľudia by nemali v prírode zakladať ohne. „Je to naozaj veľmi nebezpečné. Prostredie je vyprahnuté a pri vetre sa oheň veľmi rýchlo môže rozšíriť,“ dodal.

Podľa Janky Lafférsovej z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici peľová sezóna brezy prešla svojím vrcholom, ale na väčšine územia ešte stále denné koncentrácie jej peľu dosahovali alergologicky významné hodnoty.

„Naplno sa rozbehla peľová sezóna ihličnanov. Ich veľké peľové zrná vytvárajú viditeľne žlté povlaky na autách či parapetoch. Kvitne ešte jaseň, dokvitá hrab a naplno kvitol buk a duby,“ dodala v správe na stránke úradu. V ovzduší sa vyskytoval aj peľ pagaštana, platana, javora, ružovitých (v tomto čase ovocné stromy). Začali kvitnúť trávy z čeľade lipnicovitých, ktoré sa stanú najvýznamnejším alergénom najbližších mesiacov.