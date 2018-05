Nehorázne, ohavné. Danko reagoval na kauzu uneseného Vietnamca

Je nehorázne a ohavné, ak bolo Slovensko zapletené do únosu vietnamského občana z Nemecka. V rozhlasovej diskusnej relácii Sobotné dialógy to uviedol predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko. V takom prípade musia byť podľa neho páchatelia dolapení.

Predseda parlamentu reagoval na medzinárodný škandál týkajúci sa podozrenia, že Slovensko sa malo podieľať na únose zrealizovanom vietnamskou tajnou službou. „Ak by sa to dialo, je to nehorázne, a keď si to aj niekto dovolil, tak musí znieť basa,“ uviedol.

Podstatu vidí v tom, že bola narušená dôvera medzi štátmi v tom, či nebol zneužitý schengenský priestor. To treba potvrdiť riadnym vyšetrovaním, zdôraznil.

Danko priblížil, že jeho strana vyzvala ministerstvo vnútra a vládu, aby poskytla súčinnosť nemeckým orgánom vyšetrujúcim incident. On osobne zavolal štátnemu tajomníkovi rezortu diplomacie Lukášovi Parízkovi (nominant SNS) a požiadal ho, aby ministerstvo kontaktovalo vietnamské veľvyslanectvo. „Môžem vás ubezpečiť, ak sa preukáže, že Vietnam oklamal Slovensko, SNS bude žiadať jeho veľvyslanca na Slovensku, aby sa vrátil domov,“ uviedol.

Poškodené meno?

Šéf národniarov povedal, že má veľký záujem, aby sa záležitosť „vyčistila a vyriešila“.

Považuje za dôležité, aby sa Slovensko zbavilo podozrení a nebolo poškodené jeho meno. Apeloval pritom, že je potrebné vychádzať z relevantných informácií a nemalo by sa podľahnúť hystérii. Myslí si totiž, že informácie zverejnené nemeckými médiami mohli byť prikrášlené.

Sulík: Spolok babrákov

Predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík v reakcii na Danka vyvrátil, že by mohlo ísť o konšpirácie. Informácie o možnom zapletení Slovenska totiž priniesli v sérii článkov renomované nemecké médiá, vysvetlil. „Všetko sú to overené fakty, to nie sú žiadne konšpiračné teórie. Robí to našej krajine veľkú hanbu,“ vyhlásil Sulík s tým, že išlo o „silný podraz“ voči nemeckej strane.

Podľa šéfa liberálov je vylúčené, aby slovenská vláda nevedela, že uneseného Vietnamca previezla zrejme pod cudzím menom vietnamská tajná služba do Moskvy slovenským vládnym špeciálom, čomu nasvedčujú zverejnené informácie. „Ak to vláda vedela, tak je to strašne zle. Ak to nevedela, tak je to spolok babrákov,“ kritizoval Sulík v RTVS.

Nominácia ako odmena?

Nový náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko spĺňa všetky zákonné predpoklady na výkon tejto funkcie, čo potvrdil aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý ho do nej vymenoval, povedal Danko.

Šéf SNS odmietol, že by šlo v tomto prípade o jeho osobnú nomináciu, Zmeka podľa jeho slov nepozná. Tiež vylúčil, že najvyššia funkcia v slovenskej armáde môže byť odmenou za konanie pri nákupoch vojenskej techniky pre Ozbrojené sily SR z pozície funkcie národného riaditeľa pre vyzbrojovanie, ktorú Zmeko dosiaľ zastával na ministerstve obrany vedenom Petrom Gajdošom (SNS). „Aká odmena? Veď sa nič ešte ani v armáde nekúpilo,“ argumentoval.

„Slovensko má kvalitných generálov, boli vyhodnocované kritériá, vrátane veku, vrátane schopností riadenia a môžem povedať, že pán Zmeko napĺňa všetky zákonom predpísané pravidlá, nič nezákonné sa nestalo a je regulárnym náčelníkom Generálneho štábu,“ zdôraznil v RTVS Danko.

Odchod Macka

Na protest proti nominácii Zmeka opúšťa armádu zástupca náčelníka GŠ Pavel Macko. Danko však podľa jeho slov nemá informácie, že by mali odísť aj ďalší generáli. „Ak osobný postoj pána Macka je taký, že odchádza z armády, lebo nie je náčelníkom Generálneho štábu, je to jeho osobné rozhodnutie,“ komentoval odchod Macka.

Predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík kritizoval, že na návrh ministra obrany Gajdoša bol povýšený do najvyššej hodnosti štvorhviezdičkového generála riaditeľ Vojenského spravodajstva Ján Balciar. Podľa Sulíka sa to udialo v rozpore so zákonom.

„Keď sa bavíme o tom, že Slovensko má kvalitných generálov, tak generálom sa stal aj súčasný šéf Vojenského spravodajstva, pán Balciar, ktorý nemá ani len vojenské vzdelanie a zákon toto priamo vyžaduje,“ vysvetlil predseda SaS. „Potom prezident asi porušil zákon,“ reagoval Andrej Danko.