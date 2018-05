Rokujeme s Rusmi o predĺžení servisu migov, priznal Danko. Čo je na tom zlé, pýtal sa

Súčasná abonentská zmluva na prevádzku ruských stíhačiek platí do roku 2019. Šéf SNS nepoprel informáciu, že Slovensko za ňu ročne vynakladá 50 miliónov eur.

„Je pravda, že musíme ešte predĺžiť užívanie MiG-u, kým dôjdu nové lietadlá,“ uviedol ohľadom informácie bezpečnostného analytika Jaroslava Naďa, že Slovensko rokuje o predĺžení servisnej zmluvy na ďalších päť rokov za približne štvrť miliardy eur.

„Samozrejme, čo budeme bez ochrany vzdušného priestoru? Čo je na tom zlé?“ reagoval s tým, že „každý zodpovedný štát doderie lietadlá, ktoré ešte lietať môžu“. „MiG-y ešte lietať môžu,“ zdôraznil. Či je na stole zmluva na päťročné predĺženie kontraktu však podľa jeho slov nevie, lebo „nie je minister obrany“.

V hre aj americké stroje

Ministerstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS) k pôvodným plánom na nákup švédskych stíhačiek Gripen pridalo i možnosť nákupu amerických strojov F-16. Danko nechcel konkretizovať, ktorý stroj sa mu zdá vhodnejší.

Podľa jeho slov neuprednostňuje ani jeden. Prioritou pre neho je, „aby to bolo za najlepšiu cenu najlepšie lietadlo pre slovenskú armádu“, čo má zabezpečiť súťaž medzi americkým a švédskym výrobcom.

„Pokiaľ donesie najlepšiu cenu, tak Pán Boh za ňu zaplať! Odmietam podliehať tomu, čo tu bolo nastavené roky, to znamená, že ideme na švédsky model. Ja som povedal, vytvorme trhovú súťaž, v ktorej výsledok bude najlepší pre Slovenskú republiku,“ uviedol.

Len od veľmocí?

Danko nevysvetlil, ako myslel svoje sobotňajšie (5.5.) vyjadrenie v RTVS, že Slovensko by malo nakupovať techniku od najväčších veľmocí, do tejto kategórie pritom Švédsko, kde sa vyrábajú Gripeny, nespadá. „Keď už máme niečo kupovať, tak to musíme kupovať v prvom rade od štátu, aby sme sa vyhli riziku korupčných správaní,“ vysvetlil s tým, že to platí pre USA, kde sa dá pri nákupe stíhačiek kopírovať vládny nákup vrtuľníkov Black Hawk.

Danko v TV Markíza prisľúbil, že vláda vo finále zverejní materiál o nákupe stíhačiek. „Mňa zaujíma, aby to bol kontrakt medzi dvoma štátmi, aby to bolo jasné, transparentné, aby to bolo lietadlo, ktoré budeme vedieť používať desiatky rokov, v perfektnom stave, a aby tá cena zodpovedala skutočne trhovej hodnote, aby nevznikali pochybnosti, že tu niekto niekoho financuje,“ dodal.