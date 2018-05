Štátny tajomník rezortu kultúry Rigó: Situácia v RTVS nie je dobrá, konal by som inak

Situácia vo verejnoprávnom RTVS určite nie je dobrá, súčasné vedenie ju však ešte môže napraviť. V nedeľnej relácii V politike v televízii TA3 to uviedol štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó (Most-Híd), ktorý od generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka očakáva zmenu v správaní.

„Situácia v RTVS určite nie je dobrá, keby som bol ja štatutárom tejto organizácie, konal by som inak,“ reagoval na dianie v RTVS Rigó. Ten podľa jeho slov chápe každého, kto sa obáva, že bude naštrbená verejnoprávnosť tohto média.

K napätiu v telerozhlase z pohľadu Riga došlo kvôli zmene v štýle riadenia inštitúcie. Kým predošlý generálny riaditeľ Václav Mika prišiel zo súkromnej sféry a jeho štýl riadenia bol otvorenejší, súčasný šéf RTVS tam z predošlého pôsobenia v štátnych službách priniesol oveľa direktívnejší štýl.

Podľa podpredsedu výboru pre kultúru a médiá Karola Farkašovského (SNS) došlo v RTVS „k mnohým veciam, ktoré neboli zvládnuté na potrebnej úrovni“. Jednou z nich sú personálne nominácie do manažérskych pozícií, kde podľa Farkašovského nemal Rezník „šťastnú ruku“. „Došlo tiež k veľmi nešťastnému spôsobu komunikovania celého projektu, ktorý nebol dostatočne manažérsky,“ vytkol v televízii TA3 vedeniu RTVS.

Kritika mladšej generácie

"Označovať pána Rezníka za neschopného je trochu prisilné. Praktické skúsenosti má, treba mu nechať priestor, aby mohol svoj projekt odkomunikovať a získať preň ľudí,“ dodal Farkašovský. Ten tiež kritizoval, že najmä mladšia generácia redaktorov v RTVS si nesprávne vykladá pojem verejnoprávnosť a nerešpektuje mantinely, ktoré sú tu dané.

Zároveň odsúdil, že redaktori v RTVS nosia odznaky na znak solidarity so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom. Tým podľa neho vyjadrujú aj politický kontext, čo je pre verejnoprávne médium neprípustné.

Krízová situácia, hovorí Dubačová

Naopak opozičná poslankyňa Natália Blahová (SaS) vyjadrila presvedčenie jej strany, že Rezník by mal aj so svojimi spolupracovníkmi odstúpiť a dať šancu parlamentu zvoliť nového generálneho riaditeľa, ktorý by dokázal zveľadiť verejnoprávnu inštitúciu. „SaS trvá na tom, že v RTVS prichádza k rozkladu verejnoprávnosti,“ uviedla.

Podľa nezaradenej poslankyne Viery Dubačovej Rezník zlyhal spolu so svojim manažmentom v komunikácii smerom dovnútra i navonok. „My sme sa po ôsmich mesiacoch dostali do krízovej situácie, kde v RTVS vládne napätie, jej dôveryhodnosť je ohrozená a klesá a my musíme problém riešiť,“ domnieva sa Dubačová. Aj podľa nej je verejnoprávnosť v RTVS ohrozená, za všetkým vidí spôsob voľby jej riaditeľa v parlamente, čo považuje za potrebné zmeniť.