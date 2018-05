„V súčasnosti je to do 20 miliónov eur ročne a za ďalšie servisné práce platí rezort obrany v zmysle zmlúv mimo abonent do 10 miliónov eur ročne,“ uviedla hovorkyňa MO .

Slovensko rokuje s ruskou stranou o tom, aby sa predĺžila prevádzka stíhačiek MiG-29. V mimoriadnej diskusnej relácii Dvadsaťpäťka na TV Markíza to potvrdil predseda Národnej rady SR a koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Súčasná abonentská zmluva na prevádzku ruských stíhačiek platí do roku 2019.