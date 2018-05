Parlament zriadi kontrolný výbor pre prerokúvanie zistení NKÚ

„Výsledkom nášho stretnutia je prijatie iniciatívy NKÚ, ktorá spočíva v tom, aby NR SR v horizonte niekoľkých rokov zriadila osobitný kontrolný výbor, respektíve aby som bezodkladne inicioval rozšírenie rámcov výborov v NR SR o to, aby kontrolné výsledky NKÚ boli osobitne prerokúvané vo výboroch. Výsledky by tak ‚nezapadali prachom‘ po prečítaní správy a bolo by možné v osobitnom bode rokovania NR SR prerokovať výsledok kontroly,“ povedal Danko. Výsledky kontroly NKÚ by mali podľa neho byť neodkladne zdrojom informácií pre výkonnú moc, ako aj pre legislatívnu činnosť.

Predseda parlamentu podľa svojich slov „má pocit, že po každoročnom prečítaní protokolov sa, to sa týka aj práce prokuratúry a ďalších, skončí ako tabuľkové vyhodnotenie kontrol a nálezov“. „Oveľa menšiu pozornosť v spoločnosti venujeme podstate nálezov,“ zdôraznil Danko.

Podľa Mitríka je NR SR zriaďovateľom NKÚ SR. „Mám zistenia z okolitých krajín, že asi 30 % podnetov a požiadaviek na vykonanie kontroly prichádza práve z národných parlamentov. Za mojej éry NR SR dvakrát zaviazala NKÚ vykonať kontrolu, naposledy v Slovenských elektrárňach,“ informoval šéf NKÚ SR.

„Privítali by sme teda podnety od poslancov NR SR, kde oni vidia problémy v správe vecí verejných, čo by nám mnohokrát uľahčilo aj plánovanie (kontrol). Možnože by sme sa ešte viac ‚triafali do čierneho‘,“ poznamenal Mitrík. Tí, ktorí zodpovedajú za verejné politiky, by sa teda podľa slov predsedu NKÚ mali priamo zodpovedať najvyššej kontrolnej inštitúcii, ktorou je (na konci) Národná rada SR.