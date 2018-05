Prokuratúra: Pri obhliadke miesta vraždy Jána Kuciaka zistili nedostatky

Na zistené nedostatky prokurátor bezodkladne reagoval, informovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.

„Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci činný, prokurátor nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia. V súčasnosti ÚŠP nedisponuje informáciou, ktorá by nasvedčovala podozreniu z úniku informácií smerom k funkcionárom PZ. Pokiaľ by dozorujúci prokurátor zistil, že informácie z vyšetrovacieho spisu boli sprístupnené zákonom neoprávnenej osobe, bezodkladne bude vo veci konať,“ dodala hovorkyňa ÚŠP.

Na nedostatky upozornil i Lipšic

Slovenská polícia zbabrala prvú obhliadku miesta doteraz nevyšetrenej februárovej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Pre TV Joj to povedal právnik pozostalých a exminister vnútra a spravodlivosti Daniel Lipšic s odvolaním sa na obsah časti policajného spisu, do ktorej slovenské úrady minulý týždeň umožnili nahliadnuť rodinám zastrelenej dvojice.

„Neboli tam zaistené stopy, ktoré sa zaistiť mali, a je možné, že boli nezvratne zničené,“ uviedol Lipšic. Niektoré dôkazy k prípadu vyšetrovatelia podľa neho zistili až z fotografií. Dvojica bola zastrelená vo svojom dome neďaleko Trnavy, vedenie polície ako najpravdepodobnejší motív vraždy označilo investigatívnu prácu reportéra.

Slovenská polícia už krátko po vražde čelila kritike odborníkov za to, že k vyšetrovania tiel neprizvali súdneho lekára, ale patológa, ktorý prednáša histológiu. Prokuratúra sa ale v tejto záležitosti už skôr policajtov zastala a uviedla, že pitvu už prevádzali znalci z ústavu súdneho lekárstva.