Od januára majú platiť rekreračné šeky a nižšia DPH na ubytovanie

Návrh na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby v cestovnom ruchu na 10 % a návrh na zavedenie rekreačných šekov by sa mali dostať do legislatívneho procesu v septembri tohto roku.

Účinnosť by mali mať navrhnutú od 1. januára 2019. Po stredajšom rokovaní predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) so zástupcami združení cestovného ruchu to uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček (nom. SNS).

Predseda NR SR Andrej Danko naznačil, že Slovensko by malo mať v budúcnosti ministerstvo cestovného ruchu. „Pociťujem reálnu absenciu inštitúcie, ktorá by jednotne prezentovala cestovný ruch,“ povedal šéf SNS.

