Žitný: Lučanský má bohaté skúsenosti

Vybrala ministerka vnútra Denisa Saková na čelo polície vhodného človeka, ktorým je Milan Lučanský?

Nechcem sa vyjadrovať ku konkrétnym menám. Ide o to, či kandidát na šéfa polície spĺňa kritériá. Myslím si, že ich bez akýchkoľvek pochybností spĺňa. Je to kvalitný policajt, má skúsenosti, hádam jedny z najbohatších na Slovensku v boji s organizovaným zločinom. Šéfoval operatívnemu tímu v Černákových kauzách. On a jeho ľudia majú leví podiel, že neurobili žiadnu procesnú chybu a Černáka a mnoho ďalších dostali na doživotie.

Čo by mal Lučanský zmeniť v chode polície?

Policajný prezident musí mať v prvom rade dobre nastavené právne normy. Čakám, že bude kvalitne novelizovaný zákon o štátnej službe príslušníkov polície. Podľa toho môže policajný prezident aplikovať svoje predstavy o tom, ako majú vyzerať jednotlivé útvary a kto má stáť na ich čele. Mala by sa zmeniť definovaná hranica medzi politickým prostredím a odborným telesom, akým je Policajný zbor. Ak už je niekto menovaný do funkcie, nemalo by to byť na jedno volebné obdobie. Zhodnúť by sa na tom mali relevantné parlamentné strany.

Ak po voľbách bude niekto iný skladať vládu, nemalo by sa stať, aby sa zase vymieňal policajný prezident a riaditeľ tajnej služby. Tieto bezpečnostné útvary sú odborné telesá, ide o špecializované remeslo, a to nemá mať nič spoločné s politikou. Pokiaľ policajný prezident neurobí kapitálne chyby, mal by pokračovať ďalej aj po voľbách. Je to veľmi dôležité pre neho i jeho podriadených, lebo on si ich vyberal. Vytvára sa tým personálna a odborná stabilita. Nemôže človek odborne rásť, keď je na určitej pozícii štyri roky a potom ho vyhodia alebo odíde na iné miesto.

Lučanský v minulosti zažaloval policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka, ktorý mu vyčítal, že je zodpovedný za útek Karola Mella. Lučanský tiež musel vysvetľovať stretnutie v Maďarsku s mužom, ktorý vystupoval ako mafiánsky bos Ľudovít Sátor. Ako môžu tieto veci vplývať na jeho pôsobenie vo funkcií šéfa polície?

<Ak> Pozadie príbehu so Sátorom poznám. Lučanský išiel na stretnutie so Sátorom na Sátorovu výzvu a so súhlasom a s vedomím Lučanského nadriadeného. Keď Jaroslav Spišiak nastúpil do funkcie policajného prezidenta, Lučanský ho informoval, že bol v lete na kontakte so Sátorom a že Sátor sa chce vrátiť, pôjde do väzenia a bude hovoriť. Vzápätí bol Lučanský odvolaný, a preto jeho plán návratu sa nerealizoval, lebo Spišiak na tom záujem nemal. V decembri 2010 bol Sátor zavraždený. Maslo na hlave mal Jaroslav Spišiak. To, že sa nepodarilo dostať Sátora na Slovensko, súvisí teda s odvolaním Lučanského, ktorý bol mimoriadne zdatný v lovení mafiánov spolu s jeho spolupracovníkom Jozefom Mičietom a s tímom prokuratúra Jozefa Šufliarskeho. Nebyť týchto ľudí, Černák nedostane doživotie.

Prvou policajnou viceprezidentkou bude Jana Maškarová z Národnej protizločineckej jednotky, druhým viceprezidentom polície Róbert Bozalka, ktorý pôsobil ako zástupca krajského riaditeľa polície v Trnave. Ako vnímate tieto nominácie?

Za nominácie si bude zodpovedať policajný prezident a ministerka vnútra. Oni majú mandát, aby tých ľudí vybrali, a noví funkcionári musia preukázať svoje schopnosti, aj keď čas nebude pre nich dostatočne dlhý. Vo funkciách budú len na prechodné obdobie. Je potrebné, aby sa prijala nová právna norma na výber policajných funkcionárov a bola na nej zhoda naprieč politickým spektrom. Treba vytvoriť model, ktorý zabezpečí Policajnému zboru nezávislosť od politických tlakov.

Opozícia aj občianske iniciatívy, ktoré organizovali nedávno protesty, výber šéfa polície kritizujú, že ide o človeka z okruhu bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Mandát majú politické strany v parlamente a ministri. Tí majú zodpovednosť. Stále sa prikláňam k novému modelu, že policajného prezidenta má navrhnúť minister, schváli ho vláda a menuje prezident republiky. Rovnaký postup by mal byť aj spätne, keby bolo treba policajného prezidenta vymeniť. Nevidím priestor pre občianske iniciatívy. Ulica bude odborne diktovať, čo robiť?