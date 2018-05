Slovenská diplomacia k prípadu Babčenko: Zavádzanie nepovažujeme za šťastné

„V priebehu ostatných dvoch rokov došlo na Ukrajine k viacerým atentátom na ruských občanov, ktorí patrili k aktívnym oponentom a ostrým kritikom zahraničnej aj domácej politiky Ruskej federácie,“ pripomenulo ministerstvo zahraničných vecí vo svojej reakcii na tlačovú besedu predsedu NR SR Andreja Danka (SNS).

Zdôraznili, že z princípu nekomentujú postupy bezpečnostných orgánov susedného štátu, ak sú vykonávané zákonným spôsobom, a teda ani opatrenia, ktoré boli medializované v uplynulých dvoch dňoch.

„Nepovažujeme však za šťastné a vhodné využívať hromadné oznamovacie prostriedky na opatrenia, respektíve akcie, ktorých výsledkom je zavádzanie verejnosti a šírenie rozsiahlych dezinformácií. Vyzývame na garantovanie slobody slova, nezasahovanie do práce médií a zaistenie bezpečnosti investigatívnych žurnalistov,“ dodal rezort diplomacie.

Predseda NR SR Andrej Danko dnes na svojom brífingu kritizoval Ukrajinu za to, že ich tajné služby nafingovali vraždu ruského novinára Arkadija Babčenka. Postup ukrajinskej tajnej služby bol podľa neho „nehanebný a nedôstojný“ a iba zvyšuje napätie medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Obrátil sa aj na slovenské ministerstvo zahraničných vecí, informoval, že o veci už hovoril aj so štátnym tajomníkom Ivanom Korčkom, ktorý je poverený riadením rezortu, keďže minister Miroslav Lajčák vykonáva funkciu predsedu Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Predseda parlamentu chce od slovenského rezortu diplomacie vidieť rázne kroky a žiada ich o komunikáciu.

Danko na tlačovej besede hovoril aj o tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu a bojí sa, aby operácia neviedla k eskalácii napätia. Avizoval, že o operácii ukrajinskej tajnej služby bude hovoriť na svojich najbližších cestách – v Rusku a Srbsku. „Pripadalo mi to trápne, keď som to videl ako v americkej šou, že je zrazu novinár živý. Je to nehorázne, nedôstojné a nehanebné,“ povedal Danko.

Predstavitelia Kyjeva a ukrajinská polícia v utorok pôvodne informovali, že ruského novinára žijúceho na Ukrajine Arkadija Babčenka niekoľkokrát postrelili do chrbta v obytnom dome, kde žil a kde ho krvácajúceho našla jeho manželka. Úrady vtedy tvrdili, že motívom vraždy bola zrejme jeho práca. V stredu sa však objavil na tlačovej konferencii ukrajinskej tajnej služby SBU, počas ktorej jej riaditeľ Vasyľ Hrycak vysvetlil, že vraždu len predstierali, aby odhalili sprisahanie voči jeho osobe. Babčenko sa počas tlačovej konferencie ospravedlnil priateľom a rodine, ktorí za ním smútili a o tajnom pláne nevedeli. Babčenko je veľkým kritikom Kremľa, odsúdil anexiu Krymu, ruskú podporu separatistov na východe Ukrajiny aj ruské pôsobenie v Sýrii. Rusko opustil vo februári 2017, pričom vyhlásil, že sa mu vyhrážali smrťou.

Podobný prípad na Slovensku

Aj v rámci Slovenskej republiky sa už v minulosti stal podobný prípad. Ešte v roku 2005 predstavitelia rezortu vnútra a polície predstierali únos podnikateľa Braňa Prieložného a vraždu advokátky Gabriely Matuškovej. Obom podľa polície išlo o život v rámci sporov pri spoločnosti Peat Group (nástupca spoločnosti Rašelina Quido). Likvidáciu Prieložného a Matuškovej, ale aj ďalších dvoch mužov, si mal objednať Tobiáš Loyka a mal vyplatiť najatému mužovi desaťtisíc dolárov za každú vraždu, pričom mu mal odovzdať zálohu vo výške 350-tisíc slovenských korún (11 617 eur). Muž však začal spolupracovať s políciou a tá následne naaranžovala fiktívnu vraždu advokátky a fiktívny únos podnikateľa. Neskôr vtedajší minister vnútra Vladimír Palko oznámil, že celá akcia bola vopred naplánovaná za účelom zadržania objednávateľa a spomínaná dvojica je pod policajnou ochranou. Loyka bol následne obvinený z objednávky štyroch vrážd, trestné stíhanie však bolo napokon zastavené, pretože Loyka v roku 2015 zomrel.