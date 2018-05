Osýpky sa usadili na východe

Infekcia bola na Slovensko „dovezená“ z Veľkej Británie. Šíriť sa začala vďaka tomu, že ľudia neboli očkovaní. Počas mája sa v dedine nakazilo 13 ľudí, najstarší má 19 rokov. Za posledných dvadsať rokov ide o prvú vážnejšiu lokálnu epidémiu osýpok.

Osýpky sa u nás po dlhom čase objavili na konci minulého roka v Bratislavskom kraji. Vtedy začali hygienici viac ako inokedy upozorňovať na to, že odmietanie očkovania oslabuje kolektívnu imunitu, čo môže vyústiť do šírenia choroby. V súvislosti s voľným pohybom osôb po Európe bolo preto iba otázkou času, kedy táto infekcia príde aj na Slovensko. Epidémie zúria v európskych dovolenkových destináciách, aj u našich susedov v Rakúsku, Česku a na Ukrajine. Tento týždeň na osýpky v Drahňove ochoreli ďalší dvaja ľudia. „Dňa 29. mája boli laboratórne potvrdené ďalšie dva prípady osýpok v okrese, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti s tými predchádzajúcimi. Chorí sú hospitalizovaní na infekčnom oddelení,“ priblížila Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva s tým, že v spomínanej obci evidujú od 7. do 30. mája celkovo 13 prípadov osýpok, z toho tri sú importované z Veľkej Británie. „Ostatné sú domáce prípady v epidemiologickej súvislosti. Päť ochorení bolo laboratórne potvrdených. Ide o osoby vo veku desať až 19 rokov,“ doplnila Račková.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach pokračuje v protiepidemických opatreniach, ktoré majú zabrániť šíreniu osýpok. „Pacientom bola nariadená izolácia a očkovanie u všetkých vnímavých osôb, ktoré s chorým prišli do priameho kontaktu,“ priblížila Račková.

Na infekčnom oddelení michalovskej nemocnice bolo k štvrtkovému ránu hospitalizovaných desať pacientov. „Niektorí už boli v minulých dňoch prepustení domov, niektorí budú v piatok. Predpokladáme, že počet pacientov, ktorí vykazujú prejavy osýpok, môže ešte vzrásť,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje. Podľa jej slov sú kapacity oddelenia zatiaľ dostatočné.

Podľa Račkovej úrad verejného zdravotníctva monitoruje epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku aj v Európe. „Verejnosť pravidelne informujeme o aktuálnej epidemiologickej situácii,“ dodala. Prípady osýpok na Slovensku úrad nahlási do Európskeho systému rýchleho varovania.

V piatok sa na pôde Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach uskutoční mimoriadne pracovné stretnutie, ktoré sa bude situáciou v Drahňove zaoberať. „Rokovania sa okrem hlavného hygienika zúčastnia aj epidemiológovia, starosta obce Drahňov a primár infekčného oddelenia michalovskej nemocnice,“ doplnila Račková.

Denník Pravda začiatkom mája informoval o analýze Úradu verejného zdravotníctva z marca tohto roka, v ktorej mapuje lokality zaočkovanosti. Vyplynulo z nej, že v 34 zo 79 okresov klesla zaočkovanosť pod kritickú hranicu 95 percent, Michalovský okres však v tejto skupine nebol. V prípade Košického kraja, pod ktorý Michalovce patria, sa ukazuje vysoké číslo odmietania očkovania. Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 sa takto rodičia rozhodli v prípade 3 784 detí, čo je po Bratislavskom kraji (4 012) druhý najvyšší počet odmietnutí.

Posledné domáce ochorenie na osýpky bolo na Slovensku zaznamenané v roku 1998. V ďalších rokoch boli evidované iba importované nákazy, ktoré sa ďalej nešírili, naposledy boli hlásené v apríli a v decembri 2017.

Hygienici upozorňujú, že zvlášť teraz v dovolenkovom období každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvoma dávkami vakcíny, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

V Európe do konca marca 2018 zaznamenali vyše 4 800 prípadov, vlani to bolo 14 600. Najviac prípadov je v roku 2018 vo Francúzsku, v Taliansku, Grécku, Rumunsku a vo Veľkej Británii.