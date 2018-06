Horúčavy neodnesie ani jún

Mimoriadne vysoké teploty trochu povolia, no aj tak zostane veľmi teplo, niekde budú naďalej aj trópy. Slovensko zasiahla v uplynulých dňoch vlna horúčav, ktorá lámala historické teplotné rekordy. Platilo to nielen koncom uplynulého týždňa, ale prakticky v celom mesiaci máj. Po jeho skončení musia meteorológovia a klimatológovia prepisovať svoje databázy historických rekordných teplôt.

Ešte sme len na začiatku júna a už máme pocit, že leto trvá nekonečne dlho. Môže za to veľmi teplý apríl a ešte teplejší máj, ktorý nám doprial nielen veľa teplých, ale aj tropických dní. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavol Faško hovorí, že na drvivej väčšine meteorologických staníc boli v máji dosiahnuté priemerné mesačné teploty vzduchu nad 19 stupňov Celzia, výnimkou boli len meteorologické stanice vo vyšších miestach ako napr. na Chopku, či Lomnickom štíte.

„Je to veľmi pozoruhodné, pretože v celej histórii meteorologických meraní od roku 1951 boli takého hodnoty zaznamenané len v siedmich prípadoch. V tomto mesiaci ich teda bolo viac ako v celej histórii meraní od roku 1951,“ podčiarkol Faško. Poukazuje aj na to, že priemerné mesačné teploty vzduchu v máji doteraz nikdy nedosiahli úroveň dvadsiatich stupňov Celzia. Teraz sa to stalo a dvadsiatka padla v Žiharci. Prispeli k tomu aj vysoké teploty z posledných dní. Napr. tento štvrtok padol historický rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre 31. máj. Doteraz sa viazal k roku 1999, keď v Kráľovej pri Senci dosiahla maximálna denná teplota 32 stupňov Celzia. Vo štvrtok bolo o jednu desatinu viac v Holíči. Mimoriadne teplo bolo aj v noci na piatok, keď chýbalo len šesť desatín stupňa od toho, aby sme mohli hovoriť o tropickej noci.

Veľmi mierne ochladenie v ďalších dňoch

„Horúce počasie a teplý vzduch k nám doputoval po zadnom okraji tlakovej výše, ktorá mala výbežok od Škandinávie smerom do Ruska a Ukrajinu. V ďalších dňoch sa však mierne ochladí, a to vďaka tomu že pás vysokého tlaku vzduchu trochu zoslabne,“ predpovedá na ďalšie dni klimatológ. Ak si ale niekto myslí, že ochladenie bude výrazné, mýli sa. Faško zdôrazňuje, že denné teploty sa budú pohybovať tesne pod tridsiatkou, alebo okolo nej. Len v najteplejších miestach môže byť mierne nad tropickou hodnotou vzduchu.

Aj v nasledujúcich dňoch budú hroziť občasné prehánky, alebo búrky. Tie môžu byť podľa Faška aj intenzívne, čo spôsobuje, že pri vyšších teplotách môže byť v atmosfére väčší obsah vodných pár a keď tie kondenzujú, uvoľňuje sa latentné teplo, ktoré dodáva búrkovým oblakom ďalšiu energiu. Minulý mesiac sa na niektorých miestach Slovenska vyskytovali búrky v intenzívnejšej miere ako je zvykom, no napriek nim, stále veľa oblastí hlási nedostatok dažďa a borí sa so suchom.

„Aj keď niekde v máji pršalo pravidelne ako napr.na letisku v Kuchyni, kde za mesiac napršalo 123 milimetrov zrážok, stále je veľa lokalít, kde prší málo. Napr. na letisku v Nitre bol zaznamenaný v máji mesačný úhrn zrážok len 26 milimetrov, v Hurbanove spadlo 34, v Rimavskej Sobote 31, v Piešťanoch 38 milimetrov zrážok. Málo pršalo nielen v nížinách. Napríklad v Telgárte spadlo za mesiac len 33 milimetrov dažďa,“ dodal Faško.

V májovom trende by mal pokračovať aj jún. Prudšie ochladenie s väčším výskytom zrážok je podľa klimatológa zatiaľ v nedohľadne.