Rezník sa stretol s Laššákovou: RTVS funguje štandardne, chod po výpovediach nie je ohrozený

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Janka Burdová a hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková, generálny riaditeľ RTVS ministerku kultúry, pod ktorej rezort patria legislatívne aj médiá, ubezpečil, že napriek ohláseným výpovediam 12 interných zamestnancov a externých spolupracovníkov spravodajstva RTVS, nie je jeho chod a ani jeho výroba nijako ohrozená a funguje v štandardnom režime. Stretnutie bolo podľa Burdovej „dlhšie plánované štandardné pracovné stretnutie“.

Rusnáková vo vyjadrení po stretnutí Rezníka s Laššákovou dodala, že „vedenie Sekcie spravodajstva a publicistiky ani vedenie RTVS nikdy redaktorom a editorom nezasahovalo do ich slobodnej tvorby spravodajských príspevkov, a bude to tak aj naďalej“. Ako ďalej v tlačovom výstupe po stretnutí uviedla hovorkyňa MK SR, ministerka kultúry zdôraznila, „že považuje za neakceptovateľné, aby politici zasahovali do fungovania verejnoprávnej inštitúcie a zneužívali témy, ktoré sú vo výsostnej právomoci manažmentu RTVS“. Dodala, že generálny riaditeľ RTVS Laššákovú tiež informoval o pripravovanej jesennej vysielacej štruktúre a o napĺňaní zmluvy so štátom.

Kancelária prezidenta SR vo štvrtok 31. mája informovala, že prezident telefonoval s ministerkou kultúry o situácii vo verejnoprávnom spravodajstve RTVS. Urobil tak po tom, ako 12 pracovníkov spravodajstva RTVS, prevažne redaktorov televízneho spravodajstva oznámilo, že k 31. máju podali výpovede, lebo nedokážu „v RTVS robiť rovnako svedomito ako doteraz“. Ak sa podľa nich generálny riaditeľ Jaroslav Rezník „rozhodne odvolať manažment spravodajstva, sme ochotní sa dohodnúť na stiahnutí výpovedí“. Podľa hlavy štátu je hromadná výpoveď 12 redaktorov RTVS ďalšou zlou správou pre kvalitu verejnoprávneho spravodajstva. Podľa Andreja Kisku „je dôsledkom napätej situácie v RTVS, ktorá sa nezlepšuje, ale naopak ešte zhoršuje“. Vyjadrenia odchádzajúcich redaktorov o neadekvátnom zasahovaní manažmentu do práce novinárov považuje prezident „za mimoriadne vážne". Preto o téme telefonoval s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou. „Pýtal som sa jej, ako plánuje situáciu riešiť, ochrániť prácu novinárov v RTVS a kvalitu verejnoprávneho vysielania. Ministerka ma informovala, že sa v piatok stretne s riaditeľom RTVS. Som presvedčený, že situáciou by sa mala zaoberať vládna koalícia, príslušný parlamentný výbor a Rada RTVS, ktorú nemáme na to, aby budila zdanie nezávislosti, ale aby riešila problémy, keď sa manažment nedokáže spamätať sám,“ priblížil prezident.

Ako povedal predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer) „pán prezident aj ako predstaviteľ opozície by si mal uvedomiť, že ako prvá sa týmto problémom zo zákona musí zaoberať Rada RTVS“. Rada sa situáciou podľa Jarjabka zaoberať bude a až potom, ak by rada v tomto smere nefungovala, bolo ohrozené vysielanie spravodajstva, by sa témou mali zaoberať ďalšie príslušné orgány.