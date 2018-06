Ak neprejde dôchodkový strop v ústave, SNS ho chce v obyčajnom zákone

Ak by neprešiel návrh na zmenu Ústavy SR, ktorou by sa zastropoval vek odchodu do dôchodku, Slovenská národná strana (SNS) bude hľadať podporu na zmenu obyčajného zákona v takomto duchu. V nedeľnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko.

V prípade obyčajného zákona by podľa jeho slov s takouto úpravou mal súhlasiť aj koaličný Most-Híd. „Most-Híd hovoril len o riešení obyčajným zákonom, Most-Híd nepoprel celú túto iniciatívu,“ zdôraznil Danko.

SNS pritom navrhuje, aby sa vek odchodu do dôchodku zastropoval pre mužov na úrovni 64 rokov, teda tak, ako to chceli odbory. V prípade žien by to podľa Danka malo byť plošne 63 rokov. „Naša iniciatíva je, aby sme ženy zohľadňovali o rok nižšie, na 63 rokov. Aby sme sa nehrali s počtom detí, pretože si myslím, že pri týchto deťoch je to u niektorých menšín veľmi citlivé,“ opísal šéf národniarov.

Rekreačné poukážky do 500 eur

Zhoda v koalícii však už podľa Danka existuje v prípade dvoch návrhov z dielne SNS, ktoré sa týkajú cestovného ruchu. Ide o zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby na 10 % a o zavedenie rekreačných poukážok. Tieto novinky by mali začať platiť od januára 2019.

Čo sa týka rekreačných poukážok, tie by mali fungovať na dobrovoľnej báze a mali by byť do výšky 500 eur ročne. Boli by na princípe stravných lístkov, 55 % z nich by uhrádzal zamestnávateľ a zvyšok zamestnanec. Určené by boli pre zamestnancov, ktorí pracujú v danej firme aspoň dva roky. Podľa Danka by tieto opatrenia mali pozdvihnúť cestovný ruch na Slovensku, ktorý sa momentálne podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) len približne 3 %.

Danko zároveň hovoril aj o tom, že v budúcnosti by sa mohlo podporiť napríklad aj budovanie podnikových chát. „Do budúcna by sme sa možno mali vrátiť k budovaniu takýchto sociálnych zariadení, podnikových chát,“ uviedol. Pre firmy by na ne fungovalo rýchlejšie odpisovanie.

Podľa Danka nie sú prezidentské voľby témou dňa

Prezidentské voľby nie sú témou dňa. Uviedol to Andrej Danko a zároveň potvrdil, že do prezidentských volieb postaví SNS vlastného kandidáta, bude to žena.

„SNS pôjde vlastnou cestou kandidátky,“ potvrdil Danko s tým, že kto bude kandidovať, je dostačujúce povedať v septembri. Danko doplnil, že bude oslovovať jeho ženy z radov strany. „Nepoviem žiadne meno, lebo keď poviete nejaké meno, je to ako asfaltový holub na Slovensku,“ povedal. Zároveň uviedol, že má dosť veľa iných starostí.

Danko sa vyjadril aj k rozšíreniu informácie o vražde ruského novinára Arkadija Babčenka, ktorý nakoniec žije. Danko tvrdí, že Ukrajina touto kauzou veľmi ublížila svojej zahraničnej politike.

Predseda NR SR poukázal aj na kauzu ruského agenta Sergeja Skripaľa. „Chcem dobrý vzťah s Ruskou federáciou aj s Ukrajinou,“ dodal Danko. Predseda NR SR protestuje proti falošným informáciám. „Nemôžu si Ukrajinci myslieť, že budú môcť na seba pripútať pozornosť takýmito teátrami,“ povedal Danko. Každý rozumný človek takéto pokusy a teátra musí odsúdiť. Podľa neho to bola demagógia, ktorá mala upozorniť na ukrajinsko-ruský konflikt.