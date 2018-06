Prokurátor podal návrh na väzbu pre 28-ročného Juraja H.

Tragický incident sa odohral v sobotu 26. mája na Obchodnej ulici v centre Bratislavy. Podľa svedkov sa mal Henry John Serafica Acorda (36) zastať svojich dvoch kolegýň, ktoré mal obťažovať Juraj H. z Dunajskej Stredy.

Dvadsaťosemročný Juraj ho sotil, pričom Henry si pri páde prudko udrel hlavu a ostal nehybne ležať. Juraj ho mal potom niekoľkokrát kopnúť do hlavy. Zraneného muža v kritickom stave previezli do ružinovskej nemocnice, kde vo štvrtok podľahol krvácaniu do mozgu.

Juraja H. polícia krátko po incidente zadržala a obvinila. Aj keď vyšetrovateľ pre neho žiadal väzbu, okresný prokurátor sa s ním nestotožnil a muža vo štvrtok prepustil na slobodu, pretože podľa neho nebol dôvod predpokladať, že by pokračoval v trestnej činnosti. V rovnaký deň však Henry zomrel.

Prípad v piatok po zásahu Generálnej prokuratúry prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície krajského policajného riaditeľstva. Útočníka zaistili a obvinili zo zabitia.

„Po preštudovaní spisového materiálu došlo k prekvalifikovaniu tejto trestnej veci na zločin zabitia,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Útočník bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. V sobotu bol tiež podaný návrh na jeho väzobné stíhanie, pre obavu z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodovať o ňom bude Okresný súd Bratislava I.

„Výhovorky, že štátna a mestská polícia nemajú ľudí a dostatočné právomoci, už viac neberiem,“ reagoval starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík s tým, že toto je dôsledok dlhodobého neriešenia problému verejného poriadku v hlavnom meste.

Avizoval preto, že bude hovoriť s okresným riaditeľom polície a požiada ho o posilnenie hliadok v centre Bratislavy.

Vlani bolo na Slovensku evidovaných 34 trestných činov z nenávisti a ich počet podľa štatistík Prezídia Policajného zboru narastá. V roku 2016 ich zaznamenali iba deväť. „V súčasnosti mapujeme situáciu a v prvom rade sme zameraní na vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru, ako prípady trestných činov z nenávisti rozoznať v praxi,“ vysvetlila Dominika Ďuranová, tajomníčka výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra.

Vzdelávanie pod záštitou ministerstva spravodlivosti pokračuje aj v radoch prokurátorov a sudcov.