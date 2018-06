Gašpar: Nechcel som reagovať na ulicu

"Rozumiem tomu, že keď nie je zatvorený poslanec alebo člen vlády, tak sa to zdá mnohým málo. Ale to je veľmi zjednodušený pohľad na to, či bola polícia efektívna," povedal v exkluzívnom rozhovore pre denník Pravda Tibor Gašpar, ktorý vo štvrtok 31. mája skončil ako policajný prezident a odišiel do civilu.

Po šiestich rokoch vedenia Policajného zboru končíte vo funkcii. S akým pocitom?

Pozitívne je, že mi odľahlo z hľadiska stresu a povinností. Negatívne pocity sú spojené s tým, za akých okolností odchádzam. Čelil som niekedy zmanipulovanej kritike. Niekedy negatívnej kritike, ktorú viem prijímať, ak je oprávnená. Časťou médií sa vytvárala hysterická klíma, ktorá nebola postavená na rozumnom argumentovaní, poškodzovala moju prácu a mňa ako osobu. Potom som si však uvedomil, že veľmi málo policajných prezidentov odchádzalo s gloriolou.

Prezident Andrej Kiska povedal, že ste premeškali všetky ako-tak dôstojné príležitosti odísť. Ako ste vnímali tento tlak?

Svoje pôsobenie som chcel ukončiť už po štyroch rokoch vo funkcii, ale prišlo predsedníctvo Slovenska v EÚ a požiadali ma, aby som potiahol ďalej. Potom sme si dali ďalší horizont, a to prijať nový zákon o výbere policajného prezidenta. Na jeseň tohto roku som predpokladal, že sa vyberie môj nástupca a odídem. Do toho vstúpila vražda novinára, ktorá spustila spoločenské procesy, a ja nie som politicky volená funkcia.

Nehovoril som o regionálnej politike, ale že chcem pôsobiť v regióne, respektíve tie možnosti sú rozmanité. Nevylúčil som tiež, že budem dôchodca, ale ešte sa necítim len na záhradku.

Pokiaľ ide o vyjadrenie prezidenta Kisku, je to jeho subjektívny pohľad. Naše názory na niektoré veci boli často rozdielne. Bol som u prezidenta na koberčeku za moje názory k migrácii, bol som tam kvôli odchodu šéfa policajného tímu Gorila Gajdoša. Nemyslím si však, že som niečo premeškal. Pre mňa bolo principiálne, aby ma hociktorý minister, ktorý prichádzal po pánovi Kaliňákovi, buď odvolal bez uvedenia dôvodu, alebo mi tie dôvody napísal. Myslím si, že pán minister Drucker jasne definoval, že tie dôvody nevie povedať. Preto som nechcel reagovať na to, čo chce ulica. Som presvedčený, že väčšia časť Slovákov má iný názor.

Čo hovoríte na kritiku, že za vášho pôsobenia sa nevyšetrila žiadna kauza s prepojením na vysokopostavených politikov?

Nesúhlasím. Niektoré prípady, ktoré sa týkali najmä ministerstva výstavby, bývalých ministrov za SNS sa rozbiehali len za môjho pôsobenia a aj sa doťahovali.

Ale trvalo to dlho.

To už nemôže ovplyvniť policajný prezident. My sme dali osobe policajného prezidenta takú zodpovednosť, ktorú však nesú iní ľudia a inštitúcie. Darmo som vysvetľoval, že trestné konanie nie je závislé od vôle policajného prezidenta. Vždy mi to bolo vyčítané, hoci ten, kto môže rozhodovať, dávať pokyny, rušiť uznesenia, som nebol ja. Keby sme si dôslednejšie pozreli štatistiku, ako boli činnosťou polície zasiahnuté štátne orgány, tak zistíme, že to boli sudcovia, prokurátori, úradníci na ministerstvách. Rozumiem tomu, že keď nie je zatvorený poslanec alebo člen vlády, tak sa to zdá mnohým málo. Ale to je veľmi zjednodušený pohľad na to, či bola polícia efektívna.

Tibor Gašpar. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Z opozície zaznievalo, že kauzy dostanú „správni“ vyšetrovatelia. Viete si predstaviť, že by pri vyšetrovaní závažných káuz fungovalo náhodné prideľovanie spisov ako na súdoch?

Nikto spisy účelovo neprideľoval. A už vôbec nie policajný prezident. Systém funguje tak, že priamy nadriadený vyšetrovateľov má prehľad o tom, koľko má v tom okamihu konkrétny vyšetrovateľ spisov, aké sú zložité, na čo je špecialista a podľa jeho zaťaženosti zváži, komu spis pridelí. Náhodné prideľovanie nie je možné. Najmä na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) sa môže stať, že niekto dostane spisy, kde sa neskôr ukáže, že je tam 30 obvinených, 100 skutkov, a ak dostane náhodným prideľovaním päť spisov, nebude ani na jednom robiť systémovo a priebežne. Druhý dostane veci, pracovne tomu hovoríme žiletky, ktoré sú jednoduché na vybavenie. Takto to nefunguje.

Podnet, ktorý je klasifikovaný ako podozrenie z korupcie, môže ísť len na protikorupčnú jednotku. Činnosť ktoréhokoľvek, podľa vás aj účelovo vybratého, vyšetrovateľa je dozorovaná prokurátorom. Odmietam úvahy, že sa niekde manipuluje, a narážky, že sa to zametá. Áno, upratovačky chodia po policajnom prezídiu a zametajú, ale nie spisy.

Tlak na vás sa objavil krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jedným z dôvodov bolo, že Kuciak písal články o bezpečnostnej službe Bonul, s ktorej majiteľom ste rodina. Nevnímali ste to ako dôvod na odstúpenie, aby vyšetrovanie bolo nestranné?

O tejto firme písali pred pánom Kuciakom aj iné médiá. Nikdy s tým žiaden problém nikto nemal. Nemajte predstavu, že keby prišiel nejaký podnet na firmu Bonul, že by ho Gašpar dal do skartovačky. O to viac by sa kontroloval.

Nemôžete mať predstavu, že policajný prezident ovláda tisíc ľudí na NAKA, nehovoriac o prokuratúre. Niektoré médiá z tej rodiny robili mafiánsku rodinu. Je to bežný, úspešný podnikateľ, ktorý sa nikdy nezúčastnil privatizácie za čias Mečiara a budoval firmu od kolena. Nie je to žiadna schránková firma, je na vysokej profesionálnej úrovni.

Ale má viaceré štátne zákazky.

Nie som šéf tej firmy. Štátne zákazky majú aj iné firmy. Sú rozoberané? Problém pána Bödöra a jeho firmy je v tom, že si zavolal na divadelné predstavenie pre svojich zamestnancov premiéra a to ho v očiach niektorých médií zdiskvalifikovalo. Ešte však nikto neprišiel s oznámením, že manipulovali verejnú súťaž, korumpovali a že niečo robili v rozpore so zákonom.

Od vraždy Jána Kuciaka uplynuli viac ako tri mesiace. Nastal vo vyšetrovaní vraždy výraznejší posun?

Nemám o tom žiadnu vedomosť. Niektoré úkony sú pre mňa novinkou, ako aj pre verejnosť. Od momentu dvoch týždňov po vražde som vnútorne prijal zásadu, že už sa nebudem na prácu v tíme ani len pýtať. Z obsahu vyšetrovania som nechcel počuť nič, aby niekto v tíme nepovedal, že sa nad rámec mojich oprávnení o niečo zaujímam. Som veľmi rád, že komunikáciu o vyšetrovaní prevzala prokuratúra.

Neviete teda, či polícia má vytypovaného vraha, respektíve vrahov?

Ak máme na mysli, že má postavené verzie o tom, čo bolo motívom a kto by mohol byť za tým, tak asi má. Fakt neviem.

Pred časom sa objavila informácia, že polícia má kamerový záznam, na ktorom je možný vrah, ale na zábere mu nevidno do tváre. Je to pravda?

Neviem to komentovať.

Nedávno advokát rodičov zavraždeného novinára Daniel Lipšic povedal, že prvotná obhliadka miesta činu v dome vo Veľkej Mači bola „spackaná“. Niektoré stopy boli nájdené až následne znalcami na fotodokumentácii. Ako je to možné?

Neverím týmto niektorým vyjadreniam pána advokáta Lipšica. On je všade pri kauzách, kde sa môže zviditeľniť. Podľa mňa to robí zo zištných osobných dôvodov pre politické zviditeľnenie.

Ale veď už nie je v politike.

Ja by som na mieste niektorých klientov, ktorých zastupuje, možno zrušil jeho zastupovanie, a divím sa, že advokátska komora nekoná, pretože je na škodu klientov hovoriť o výsluchoch, o zisteniach, o vyšetrovaní verejne. Môže to mariť vyšetrovanie. Dialo sa tak už pri vražde Ernesta Valka, deje sa tak teraz pri ďalších kauzách. Nečítal som obhliadku, aby som mohol povedať, či bola pri nej nejaká pochybnosť. Keď bol pán advokát ministrom, zrušil krajské úrady kriminálnej polície.

Tie vyšetrovali v minulosti vraždy a mali špecializované tímy, vraždárov, ktorí chodili k vražde, a technici špecialisti robili obhliadku. Po mojom príchode sme tieto úrady opätovne zriadili, pretože som mal za to, že okresní vyšetrovatelia, ktorí prevzali krajské veci, nemôžu byť špecialisti, keďže sa stretnú z hľadiska početnosti s vraždou tak málo, že si nemôžu špecializáciu vybudovať.

To platilo aj o okresných technikoch. Jeho výrok o tom, že tam bol len krajský vyšetrovateľ, znamená zase len zavádzanie verejnosti, lebo NAKA nemá svoje obhliadacie tímy. Obhliadky miesta činu pre trestné činy, ktoré vyšetruje NAKA, robí krajský výjazd. Čiže bol tam ten najvyšší výjazd, aký v tom okamihu mohol prísť, a či sa pri tom urobila nejaká chyba, by mal hodnotiť dozorujúci prokurátor.

Zavolal teda vyšetrovateľ službukonajúceho prokurátora?

Myslím si, že tam bol. V ktorej hodine, neviem potvrdiť.

Po vražde Jána Kuciaka sa spustili veľké politické zmeny. Padla vláda, hrozili predčasné voľby. Ak sa aj vraha podarí vypátrať, tak sa objavujú interpretácie, či tomu verejnosť uverí. Čo si o tom myslíte?

Hovoriť dopredu, že aj dostatočne vierohodne preukázaná verzia nebude vierohodná, no tak to môžeme všetko zabaliť. Všetci sa rozhodujeme na základe objektívnych faktov. Ak aj médiá nebudú dbať na objektivitu, tak už teraz vytváranie tej klímy považujem za veľmi nešťastné. Nechajme políciu pracovať, a keď príde k záverom, nech ich interpretuje a potom komentujme. Aj pri vražde Ernesta Valka som si vypočul veľa rôznych komentárov, či to je vôbec objasnené. Z tých dvoch pánov, ktorí sami seba navzájom obviňujú, ani jeden nehovorí, že by na mieste činu nebol. Ich výpovede sa líšia len v jednom, kto zbraň držal a kto strieľal.

Kuciakov posledný článok otvoril tému agrodotácií na východe Slovenska. Poľnohospodári hovoria, že na tieto problémy upozorňovali už dlho. Prečo sa v tejto veci zásadné vyšetrovanie neotvorilo skôr?

V spisoch je deväť pochybení, a najstarší spis začína v roku 2005, a to je trinásť rokov. Krajský riaditeľ z Košíc mi pred pár dňami povedal, že riešili situáciu, keď prišli na pozemok tri stroje a všetci traja cez nájomnú zmluvu tvrdili, že je právoplatná. Čo má ten policajt na mieste spraviť? Dať prednosť tomu, kto prišiel prvý? Ten policajt môže nanajvýš povedať, poďte podať trestné oznámenie, ak si myslíte, že sa stal trestný čin.

Ale kto zapríčinil, že sú tri nájomné zmluvy? Prečo nie sú súdnym spôsobom rozhodnuté veci tak, aby bol jednoznačný nájomca a polícia to nemusela riešiť? Pochybilo sa v deviatich spisoch a to sa odstráni. V ostatných päťdesiatich predsa prokuratúra povedala, že pochybenie nebolo. Táto otázka sa nedá vysvetľovať len cez trestné konanie. Častokrát ľudia majú zjednodušený pohľad, že všetko vyrieši polícia. Sú tu aj iné štátne orgány, a už nehovorím o vymožiteľnosti nájomného a vlastníckeho práva na súdoch. Nedávajme však všetky veci do jedného vreca.

Ešte v marci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko podal trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu sabotáže. Mali ste sa ho údajne dopustiť aj vy spolu s bývalým ministrom vnútra a šéfom NAKA, keď ste mali mariť vyšetrovanie kauzy, kde bol podozrivý priamo minister vnútra z korupcie. Už ste v tejto veci vypovedali?

Nevypovedal, pokiaľ viem, prebiehalo zbavenie mlčanlivosti aj mňa. Počítam, že v dohľadnej dobe budem predvolaný. Oboznámim sa s tým, čo oznamovateľ povedal o mne. Keď to budú nepravdivé informácie, podám trestné oznámenie za krivé obvinenie. Oznamovateľom je občan, respektíve dvaja. Podávali oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry, lebo sme boli označení Špirkom za skupinu, ktorá niečo zorganizovala.

Tibor Gašpar. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Nato sa zvolala na Generálnej prokuratúre za účasti generálneho prokurátora a jeho námestníkov porada. Vyhodnocoval sa tento podnet, ktorá prokuratúra ho bude dozorovať, lebo špeciálny prokurátor nechcel, aby to dozoroval niektorý z kolegov pána Špirka, a tiež, ktorý policajný útvar to bude vyšetrovať. Nerozhodoval o tom ani minister vnútra, ani policajný prezident, ani šéf NAKA. Budem tiež žiadať vypočutie všetkých ľudí, ktorí na tej porade boli, aby povedali, že tam sa rozhodlo, že spis, kde je podozrivý pán Špirko z nejakej manipulácie, bude dozorovať krajská prokuratúra v Banskej Bystrici a vyšetrovať Národná protikorupčná jednotka.

Ide o prípad, keď prokurátor Špirko bol obvinený a podľa vyšetrovateľa sa snažil od odsúdeného človeka nezákonne dostať informácie k eurofondovým podvodom na ministerstve vnútra. Prečo potom ale prokuratúra obvinenie Špirka zastavila a oslobodila ho aj prokurátorská disciplinárna komisia?

Nie je to otázka na mňa. Zdôvodnili to vo svojom rozhodnutí. Osobne sa domnievam, že ak existuje zápisnica, o ktorej znalecký posudok povedal, že podpisy sú na nej falšované, tak to keby urobil nejaký policajt, možno by sme ho stíhali „väzobne“.

Od nového roka by mali platiť nové pravidlá výberu policajného prezidenta. Myslíte si, že sa vďaka tomu zmení vnímanie vedenia polície verejnosťou?

Ak si niekto myslí, že dôveru polície budoval Gašpar sám, nie je to pravda. Robia to všetci policajti v dennom kontakte s občanom. Určite ak budú médiá búšiť do polície, neprospieva to vytváraniu dôvery, hoci môžete robiť čokoľvek. Pokiaľ ide o voľbu policajného prezidenta, v odborných diskusiách som hovoril, že robíme niečo, čo si niekto vynútil z neodborného videnia.

Ak je polícia súčasť ministerstva vnútra, ktoré ju zastrešuje ako štátny orgán, tak minister je zodpovedný za vnútornú bezpečnosť krajiny. Ako mu však môžeme povedať, kto má riadiť políciu, keď má minister zodpovednosť? Robíme tu mačkopsa, dobre, dáme ministrovi zúženú možnosť si vybrať z úspešných kandidátov cez výberové komisie, ale minister bude zodpovedný. Ak dôjde k pochybeniu polície, minister chodí vysvetľovať do parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.

Akú radu by ste dali novému policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému?

On už pôsobil ako prvý viceprezident polície, nemusím mu radiť. Je to dlhoročný skúsený policajt. Treba čím skôr upokojiť situáciu.

Nevylúčili ste vstup do politiky v Nitre. Môžete byť konkrétnejší?

Nehovoril som o regionálnej politike, ale že chcem pôsobiť v regióne, respektíve tie možnosti sú rozmanité. Nevylúčil som tiež, že budem dôchodca, ale ešte sa necítim len na záhradku. Je tu aj možnosť realizácie v oblasti kriminality v sociálne vylúčených skupinách. Forma sa hľadá. Mal som aj úvahu o založení bezpečnostného inštitútu a vyjadrovať sa vo verejnom prostredí.

Ak by vás oslovil pán Bödör z bezpečnostnej služby Bonul, prijali by ste jeho ponuku na prácu?

Keď som v roku 2010 odišiel, a myslel som si, že sa už nevrátim do Policajného zboru, tiež som túto otázku dostal. Mnohí tvrdili, že som zamestnancom Bonulu, ale nikdy som ním nebol. Nakoniec, keby som tam vstúpil, tiež by som nič zlé na tom nevidel. Je to úspešná firma. Vo svojej činnosti mali minimum problémov, na rozdiel od iných veľkých bezpečnostných služieb.