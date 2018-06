Platy primátorov a starostov porastú

Tieto zmeny navrhujú poslanci za Smer, podľa ich slov ide o úpravu podmienok, ktoré sa do legislatívy zaviedli počas ekonomickej krízy. Keďže už pominula, platy by mali rásť. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) návrh víta.

V najmenších dedinách je dnes minimálna mzda starostu zhruba 1 421 eur. Poslanci mu ju môžu zvýšiť až na 2 416 eur. Podľa poslaneckého návrhu sa bude plat pohybovať v rozpätí 1 574 až 2 518 eur. V najväčších mestách s obyvateľstvom nad 100-tisíc môže primátor zarábať od 3 415 do 5 806 eur. Po novom by to bolo od 3 797 do 6 075 eur.

Plat šéfov samospráv je závislý od priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Tá bola vlani na úrovni 954 eur. Táto suma sa následne násobí koeficientom, ktorý je odvodený od počtu obyvateľstva danej obce. Ide o deväť platových skupín – napríklad starostovi obce s menej ako 500 obyvateľmi náleží 1,49-násobok priemernej mzdy a primátor mesta nad 100-tisíc obyvateľov dostane plat vo výške 3,58-násobku priemernej mzdy. Ide o základný plat, zákon umožňuje poslancom obecného či mestského zastupiteľstva zvýšiť ho až o 70 percent.

Dohoda na koaličnej rade

Koaliční poslanci zo Smeru do parlamentu predložili novelu zákona, ktorá základnú mzdu zvyšuje. „Pozitívne makroekonomické ukazovatele Slovenskej republiky v ostatných rokoch, ako aj pozitívna makroekonomická prognóza na najbližšie roky dokazujú, že Slovensko úspešne prekonalo krízové obdobie z rokov 2009 až 2013 a v súčasnosti je priestor pre ukončenie pretrvávajúcich protikrízových opatrení a návrat k zaužívaným štandardom,“ píšu predkladatelia novely v dôvodovej správe s tým, že platy primátorov a starostov sa v rámci protikrízových opatrení znižovali v roku 2011. Ak novelu parlament odobrí, účinnosť by mala nadobudnúť od 1. novembra tohto roku. Predseda Smeru Robert Fico už avizoval, že koaliční partneri sa na tomto návrhu dohodli aj na koaličnej rade.

Meniť by sa mali koeficienty v deviatich platových triedach – pri obci do 500 obyvateľov by sa priemerná mzda násobila koeficientom 1,65, v prípade platu primátora mesta s viac ako 100-tisíc obyvateľmi by bol koeficient 3,98. Poslanci by mali možnosť navýšiť plat už iba o 60 percent. Základ by však tvorila vyššia suma ako pred novelizáciou, de facto by tak vzrástla aj horná hranica mzdy.

Niekoľko dôvodov na zmeny

Výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška hovorí, že principiálne ide o snahu, aby sa odmeňovanie starostov a primátorov vrátilo na úroveň z obdobia pred krízou. „Od roku 2011 došlo kvôli kríze a potrebe šetrenia k zníženiu platov, odobratiu možnosti odmien a zníženiu odchodného pri odslúžených rokoch za jednotlivé funkčné obdobie. Kríza pominula, a preto si myslíme, že tie pomery by sa mali vrátiť na predchádzajúcu úroveň,“ vysvetlil Muška. Ako ďalej hovorí, spodná hranica mzdy sa starostom a primátorom zvýši, ale zníži sa tá vrchná.

Tieto zmeny podľa Mušku vyplynuli z viacerých dôvodov. „Niektorým iným, nevoleným funkcionárom samosprávy rástli platy rýchlejšie ako voleným predstaviteľom a občas sa stávalo, že mali nižšie platy než tí, ktorí volení nie sú. Nie všade boli zastupiteľstvá ochotné dať viac ako najnižšiu možnú sadzbu, veľmi často to bolo z osobných, politických alebo iných dôvodov,“ priblížil Muška.

Primátor Bratislavy, ktorá má viac ako 400-tisíc obyvateľov, Ivo Nesrovnal dostával najprv plat 4 503 eur. V júni minulého roka mu ho však poslanci mestského zastupiteľstva znížili na 3 300 eur mesačne. K návrhu poslancov Smeru sa Nesrovnal v piatok vyjadriť nechcel. „Neradi by sme komentovali legislatívne zámery,“ odkázala jeho hovorkyňa Zuzana Onufer. Starostka obce Paňovce (okr. Košice-okolie) Rozália Juhászová súhlasí s tým, aby sa základný plat zvýšil. „Pohyblivá zložka sa odvíja od súhlasu poslancov, no na základ nemôžu siahnuť. Ja som s tým nikdy nemala problém, no sú obce, kde s tým problém je,“ naznačuje Juhászová. Starostke sa pozdáva aj úprava okolo odstupného. „Som za, veď je rozdiel, či je starosta v úrade štyri roky, alebo je tam 30 rokov. Odstupné by sa od toho malo odvíjať,“ mieni Juhászová.

Zmeny pri odstupnom

Napríklad Trnava zhruba so 65-tisíc obyvateľmi odmeňuje svojho primátora Petra Bročku 4 566 eurami, pričom jeho minimálna mzda je 3 444 eur. V Pezinku s 22-tisíc obyvateľmi prislúcha primátorovi Oliverovi Solgovi minimálny plat vo výške 2 840 eur, vďaka maximálnej možnej štedrosti poslancov berie zhruba 4 830 eur.

Poslanci Smeru navrhujú zmeny aj pri odstupnom. V súčasnosti náleží primátorom a starostom, ktorí vykonávali mandát aspoň 6 mesiacov, rovnaké odstupné vo výške trojnásobku ich priemerného platu. Návrh novely počíta s odstupňovaním nároku na výšku odstupného podľa toho, ako dlho starosta pôsobil vo funkcii. Ísť by malo o štyri skupiny. Nárok bude naďalej vznikať tým, ktorí pôsobia minimálne pol roka, ako odstupné dostanú dvojnásobok svojho priemerného platu. Za jedno odslúžené funkčné obdobie bude odstupné trojnásobok platu, za dve po sebe nasledujúce obdobia štvornásobok a za tri po sebe nasledujúce obdobia až päťnásobok priemernej mzdy starostu.

Podľa hovorcu ZMOS-u Michala Kaliňáka mohli niektorí považovať súčasný stav za nespravodlivý. „Problém bol napríklad u starostov, ktorí mali štyri, päť či šesť volebných období a mali také isté odstupné ako primátori, ktorí slúžili jeden rok. Zvažovalo sa, či sa aj dĺžka starostovania nedá v odstupnom zohľadniť, lebo ak nejaký lekár robí 25 rokov primátora, tak potom už má problém uplatniť sa na trhu práce a potrebuje nejaký čas, aby sa do svojej pracovnej oblasti mohol vrátiť,“ doplnil Kaliňák.