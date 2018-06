Sociálna poisťovňa zatiaľ prepočítala 82-tisíc penzií starodôchodcov

Sociálna poisťovňa k polovici mája tohto roka nanovo určila sumu 82-tisíc starodôchodkov. Do konca októbra tohto roka by pritom mala prepočítať približne 135-tisíc starodôchodkov.

Na pondelkových mediálnych raňajkách Sociálnej poisťovne to uviedla riaditeľka odboru metodiky Sociálnej poisťovne Michaela Putecová. O 48-tisíc starodôchodkoch podľa nej poisťovňa rozhodla automaticky, na základe údajov z jej informačného systému. „Rozhodli sme automaticky tam, kde to bolo možné urobiť,“ povedala.

Zvyšných 34-tisíc rozhodnutí o sume starobnej penzie musela prijať individuálne. Individuálne sa prepočítavajú penzie starodôchodcov, ktorých suma bola zmenená aj z iného dôvodu, ako len z dôvodu valorizácie dôchodku. Ide o prípady, kedy penzista napríklad pracoval popri dôchodku, prípadne mu bol priznaný nejaký príspevok alebo príplatok k dôchodku.

Poisťovňa je zo zákona povinná prepočítať sumu časti starobných dôchodkov, ktoré priznala pred 1. januárom 2004, najneskôr do konca októbra tohto roka. Zvýšený dôchodok poisťovňa prizná k 1. januáru 2018. Ak o prepočte dôchodku rozhodne napríklad v júni 2018, tak starodôchodcovi sumu zvýšenia dôchodku za obdobie od januára do júna spätne doplatí. V prípade, že by sa starodôchodca vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu súm zvýšenia dôchodku prejde na manželku, resp. manžela, deti a rodičov. Samotné rozhodnutie poisťovne môže hovoriť o zvýšení starobného dôchodku alebo o ponechaní súčasnej sumy starobnej penzie v prípade, ak by novo určená suma starobného dôchodku bola nižšia. Sociálna poisťovňa o týchto dôchodkoch rozhoduje postupne od najstarších starodôchodcov po najmladších.

Starobný dôchodok sa prepočítava len tým starodôchodcom, ktorí vďaka uplatneniu pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Celkovo je pritom na Slovensku približne 451 tisíc penzistov, ktorým poisťovňa priznala dôchodok pred 1. januárom 2004. Nové pravidlá výpočtu dôchodku, ktoré sa zaviedli od 1. januára 2004, by totiž nepriniesli vyššiu penziu pre všetkých starodôchodcov. Na zvýšenie penzií starodôchodcov by malo v roku 2018 smerovať približne 50 mil. eur.