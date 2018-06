Dlhoročné manželstvá krachujú čoraz viac

Údaje o sobášoch a rozvodoch za minulý rok zverejnil Štatistický úrad. Poukázal pritom na viaceré fakty. Vlani sa na Slovensku uzavrelo najviac sobášov od vzniku republiky, zároveň však oproti predošlému roku stúpol počet rozvodov. Zaujímavým zistením je priemerná dĺžka manželstiev, ktoré sa skončili rozvodom. Za posledných 25 rokov sa zvýšila takmer o päť rokov – z 10,6 v roku 1993 na 15,3 v roku 2017. Narastá tiež počet dlhoročných manželstiev, v ktorých sa manželia rozhodnú pre rozchod.

Minulý rok sa na Slovensku rozviedlo 9 618 manželských dvojíc, čo je oproti roku 2016 nárast o 322. Až 19 percent z nich ukončilo svoje spolužitie po 25 a viac rokoch. „Tento jav spôsobuje, že sa kontinuálne zvyšuje priemerný vek pri rozvode pri oboch pohlaviach, za uplynulých 25 rokov sa zvýšil zhruba o sedem rokov – u mužov sa posunul z 36 na vyše 43 a u žien z 34 rokov na vyše 40,“ priblížila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva na Štatistickom úrade.

Sociologička Zuzana Kusá sa nazdáva, že narastajúca priemerná dĺžka trvania rozvedených manželstiev môže súvisieť so snahou udržať zväzok, kým sú manželia ako rodičia zodpovední za svoje nezaopatrené deti. „Preto táto dĺžka môže približne zodpovedať dĺžke vysokoškolského štúdia, čo sa dnes týka zhruba polovice populácie. Kým sa staráme o deti, myslíme v prvom rade na ne, na udržiavanie ich pokojného prístavu. Keď deti odrastú, nastane obdobie, keď môžu partneri viac rozmýšľať o sebe a o svojej spokojnosti, záujmoch, možnostiach,“ vysvetlila sociologička s dôvetkom, že práve v tomto období sa môže preukázať rozdielnosť pováh či dôjsť ku kríze, ktorá vyústi do nevery.

„Na Slovensku je vernosť považovaná za ešte kľúčovejšiu podmienku harmonického manželstva ako deti, ak teda vo vyššom veku dochádza ku kríze vernosti, môže to byť dôvodom na rozchod. Kým sa rodičia starajú o deti, núti ich to mnohé veci prehltnúť. Neskôr to už riešia rozchodom,“ mieni Kusá, podľa ktorej môže byť rozchod pre podvedeného partnera vecou dôstojnosti. „Porušenie vernosti sa v rozvodových štatistikách neobjavuje ako jeden z hlavných ukazovateľov, ale to aj preto, že ľudia, navyše vo vyššom veku, nemajú záujem zdôverovať sa úradníkom na súde a sudcom s intímnosťami, tak to často uhrajú na rozdielnosť pováh,“ konštatuje ďalej sociologička.

Rozvod vo vyššom veku, môže mať aj ekonomické dôvody. „Založenie nového životného priestoru je dnes omnoho nákladnejšie ako pred 25 rokmi. V čase 10 rokov po svadbe ešte väčšina párov spláca hypotéky a rozchádzať sa je ekonomicky riskantnejšie, až ruinujúce. Vo vyššom veku sa tiež môžu otvoriť nové možnosti bývania, napríklad v dome po prarodičoch, ktorí už nežijú. Často sa to rieši takýmto spôsobom,“ uzavrela Kusá.

Sobáše a rozvody v roku 2017 Vlani sa zosobášilo 31 309 párov, išlo o najvyšší počet za posledných 25 rokov. Rozviedlo sa 9 618 párov.

išlo o najvyšší počet za posledných 25 rokov. Rozviedlo sa 9 618 párov. Najstaršia nevesta mala 86 rokov, zobrala si 79-ročného ženícha.

mala 86 rokov, zobrala si 79-ročného ženícha. Najstarší ženích mal 91 rokov, zobral si 61-ročnú nevestu.

mal 91 rokov, zobral si 61-ročnú nevestu. Najdlhšie trvajúce manželstvá, ktoré boli rozvedené, trvali 56 rokov. Takéto prípady boli dva: muž mal 81 rokov a žena 76, v druhom prípade išlo o 79-ročného manžela a 74-ročnú manželku.

ktoré boli rozvedené, trvali 56 rokov. Takéto prípady boli dva: muž mal 81 rokov a žena 76, v druhom prípade išlo o 79-ročného manžela a 74-ročnú manželku. Najkratšie trvajúce manželstvá boli rozvedené po piatich mesiacoch. Takéto prípady boli tiež dva.

boli rozvedené po piatich mesiacoch. Takéto prípady boli tiež dva. Na 100 sobášov pripadlo v minulom roku 31 rozvodov.

pripadlo v minulom roku 31 rozvodov. Až v 68 percentách prípadov manželia uviedli ako dôvod rozvodu rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Zdroj: Štatistický úrad SR

Psychologička Zuzana Mardiaková, ktorá sa venuje manželskému poradenstvu, priznala, že ju narastajúci trend rozvodov po mnohých rokoch manželstva prekvapil. „V praxi prichádzam do styku najmä s relatívne mladými manželstvami, tak do desať rokov, keď zápasia s rôznymi problémami – rozbiehajú kariéru, majú malé deti, krúžky, stavia sa dom a podobne. Manželia potom strácajú navzájom kontakt, možno aj nevedomky svoj vzťah zanedbávajú, prichádza kríza, odcudzenie alebo nevera,“ opísala odborníčka, podľa ktorej môže v takýchto prípadoch nastať problém, že sa v spolužití nenaplnila očakávania manželov.

Situácie, za ktorých sa rozvádzajú dlhoročné manželstvá, nemožno zovšeobecniť, pretože každý príbeh je špecifický, mieni psychologička. „Podľa mojej skúsenosti v takom prípade len veľmi zriedka vyhľadajú pomoc. Ide neraz o ,bilančný rozvod' a možno si povedia, že to nepotrebujú riešiť cez poradňu alebo že už nie je čo zachraňovať. Ak sa takéto prípady u mňa objavia, stáva sa, že títo manželia sú v kríze, v hlbokej agónii už dlhé roky, no našli si spôsob, ako prežívajú – aj kvôli deťom, prípadne ich chvíľu podrží radosť z narodenia vnúčika. Agónia sa však prehlbuje a keď príde k nejakej dramatickej zmene, či už v osobnom, alebo v pracovnom živote, táto agónia sa pretne a jeden z manželov povie, že už takto žiť nechce a odchádza,“ vysvetlila Mardiaková.

Na otázku, prečo je dnes takýchto rozvodov viac ako kedysi, je podľa psychologičky ťažké odpovedať. „Žijeme veľmi rýchly život, roky sa len tak kotúľajú, posúva sa vek, kedy partneri vstupujú do manželstva, potom si budujú kariéru, majú deti, hypotéky a keď všetko posplácajú, zrazu sú spolu 15 rokov,“ načrtla Mardiaková jeden z možných dôvodov.

Podľa Štatistického úradu sa vlani u nás zosobášilo 31 309 párov, ide o najvyššie číslo od roku 1993. Sobášnosť má aj naďalej nízku intenzitu. Dôvodom je fakt, že narastá počet sobášaschopného obyvateľstva – pod týmto označením sa ukrývajú slobodní a rozvedení ľudia, ale tiež vdovci. Snúbenci sa navyše príliš do sobáša nenáhlia, priemerný vek pri uzavretí manželstva stúpol za posledných 25 rokov o osem rokov. V roku 1993 bol priemerný vek neviest 23 rokov a ženíchov 26 rokov. V súčasnosti je to 31 rokov u žien a 34 rokov u mužov.