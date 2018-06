Dostanú otcovia po narodení dieťaťa platené voľno?

Ponuka štátu v oblasti rodinnej politiky by sa v budúcnosti mohla rozrásť o nový inštitút - tzv. otcovskú dovolenku. Išlo by o platené voľno v trvaní týždňa až dvoch, ktoré by si otec smel vybrať nad rámec riadnej dovolenky, aby v období po narodení potomka mohol matke pomáhať s jeho opaterou.

Po zavedení tejto dovolenky volá opozícia. Aj minister práce Ján Richter (Smer) pripustil, že by ju považoval za vhodný doplnok prorodinných opatrení, ktoré v ostatných rokoch jeho rezort a vláda už priniesli alebo ktoré pripravujú. Zásadnou otázkou zostáva, kto by ju zaplatil.

„Prístup k riešeniu tohto inštitútu musí ešte určiť ďalšia diskusia,“ potvrdil hovorca sociálneho rezortu Michal Stuška. Ako dodal, jej výsledkom môže byť – po prvé, rozšírenie nároku na riadnu, platenú dovolenku v Zákonníku práce, platil by ju teda zamestnávateľ. Alebo – po druhé, ak by bol otec nemocensky poistený, vznikol by mu nárok na dávku zo Sociálnej poisťovne. Rovnako dĺžka otcovskej dovolenky bude podľa Stušku ešte predmetom ďalších debát a analýz. „Mala by byť každopádne primeraná cieľu, aby otec mohol účinne pomôcť doma v rodine v prvých dňoch po príchode dieťaťa,“ doplnil hovorca.

Otec si túto platenú dovolenku bude môcť vybrať v priebehu jedného mesiaca od narodenia dieťaťa a táto dovolenka bude platená. expremiér Robert Fico vlani v máji

Postoj zamestnávateľov je negatívny. „Nevidíme najmenší dôvod, aby otcovská dovolenka išla na úkor zamestnávateľov,“ vyhlásil Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Pripustil by však kompromis, aby si otec v určenom čase mohol vziať neplatené voľno. „Ak by tú dovolenku preplácala Sociálna poisťovňa, bolo by to politické rozhodnutie. A zodpovednosť politikov, ako sa využijú zdroje, ktoré tam zaplatia daňoví poplatníci,“ uzavrel Machunka.

Zaviesť otcovskú dovolenku sa cez poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení pokúša aj nezaradená poslankyňa Simona Petrík, rokovanie o ňom presunuli na ďalšiu schôdzu parlamentu. Petrík navrhuje, aby táto dovolenka trvala 14 dní, tie by si otec mohol vybrať do šiestich týždňov od matkinho pôrodu. Počas nej by mal nárok na dávku vyplácanú zo systému nemocenského poistenia, ak bol, presne ako je to aj v prípade materského, v posledných dvoch rokoch nemocensky poistený najmenej 270 dní. Denná suma dávky by bola takisto totožná s materským, teda 75 percent dennej hrubej mzdy, resp. denného vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, čo je v čistom prakticky plný príjem.

Novú pomoc rodinám v podobe otcovskej dovolenky ohlásil vlani pri prvomájových oslavách v Nitre vtedajší premiér Robert Fico. Autor: SITA, Martin Havran

Poslankyňa zdôraznila, že v rámci V4 zostalo Slovensko jedinou krajinou, ktorá takéto voľno pre otcov ešte nezaviedla. Podľa nej jeho zavedenie požaduje aj EÚ. „Členské krajiny budú nútené skôr či neskôr implementovať toto opatrenie do svojich zákonov a tri štvrtiny krajín to už urobili,“ pripomenula.

Aj Stuška uviedol, že k možnosti zavedenia otcovskej dovolenky sociálny rezort pristupuje v kontexte prípravy spomenutej európskej legislatívy. Podľa neho však takáto forma dovolenky je síce obsiahnutá v návrhu smernice Európskej komisie v rámci Európskeho piliera sociálnych práv, no aj ten je zatiaľ iba predmetom diskusií a nie je známe, v akej podobe bude prijatý. „Predkladanie stále nových a nových návrhov k dôležitým sociálnym témam bez odborných analýz a bez predchádzajúcej diskusie, najmä so samotnými sociálnymi partnermi, je potrebné vnímať ako povinnú jazdu a marketing opozície,“ povedal na adresu poslankyne.

Novú pomoc rodinám v podobe otcovskej dovolenky ohlásil vlani pri prvomájových oslavách v Nitre vtedajší premiér Robert Fico. „Otec si túto platenú dovolenku bude môcť vybrať v priebehu jedného mesiaca od narodenia dieťaťa a táto dovolenka bude platená tak, že pôjde o 10 dní v priemernej mzde, ktorú tento človek zarába,“ vyhlásil vtedy Fico.

Hoci otcovskú dovolenku Slovensko ešte nemá, v hodnotení iných parametrov prorodinnej politiky v legislatíve je na špici v EÚ. Čoraz viac otcov napríklad využíva inštitút materskej dovolenky v dĺžke 28 týždňov, akú iné štáty nemajú. Nesmú akurát byť na nej súbežne s matkou dieťaťa. Takisto výška materskej už predstavuje takmer 100 percent čistého príjmu rodiča, jej maximálna suma je po vlaňajšej úprave 1 350 eur. A kým napríklad v roku 2012 poberalo materskú dávku len okolo 210 otcov, v roku 2017 ich už bolo viac ako 6-tisíc. „Pri poskytovaní materského pre otcov sme na úrovni škandinávskych krajín,“ porovnal Stuška. A otcovia, dodal, majú tiež nárok na rodičovskú dovolenku, a to za rovnakých podmienok ako matky.