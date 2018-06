Juraj H. obvinený zo zabitia Filipínca ide do väzby. Budem si to vyčítať do konca života, povedal

Na snímke Juraj H. obvinený zo zabitia Filipínca Henryho čaká na rozhodnutie o jeho vzatí do väzby.

Na snímke Juraj H. obvinený zo zabitia Filipínca Henryho čaká na rozhodnutie o jeho vzatí do väzby. Autor: Ľuboš Pilc , Pravda

Juraj H. z okresu Dunajská Streda, obvinený zo zabitia Filipínca Henryho, ide do väzby. O návrhu od 12.30 rozhodoval sudca Okresného súdu Bratislava 1. Obvinený pri odchode z pojednávacej miestnosti povedal, že si to bude vyčítať do konca života.