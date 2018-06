Gál pripravuje materiál ku kandidatúre Rumanu do Všeobecného súdu EÚ

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) stále neoznámil, či Slovensko stiahne kandidatúru v poradí tretieho slovenského kandidáta na tento európsky súdny post, ktorého rovnako ako predošlých dvoch kandidátov odmietol poradný výbor Rady EÚ.

Gál pripravuje v tejto súvislosti materiál na vládu, informovala v pondelok hovorkyňa ministerstva Zuzana Drobová. „Oboznámi teda členov vlády, v ktorej kompetencii je rozhodnúť,“ vysvetlila s tým, že až potom poskytne konkrétne stanovisko verejnosti.

Kedy by mohla vláda prerokovať túto otázku, jasné nie je, tento týždeň to podľa informácií TASR nebude. Pred mesiacom (9. mája) bola zverejnená informácia, že sudca Najvyššieho súdu Rumana nepresvedčil expertov poradného výboru, ktorí posudzujú vhodnosť kandidátov na sudcov európskeho súdneho dvora. U Rumanu podľa Gála skonštatovali nedostatok zdatnosti v agende luxemburského súdu a pripravenosti okamžite sa jej ujať.

Neobsadená pozícia od roku 2016

Minister neskôr nevylúčil, že Slovensko môže na Rumanovi trvať, ako to zrejme urobilo pri predošlom kandidátovi Radoslavovi Procházkovi, ktorého tiež v Bruseli odmietli. Dosiaľ sa pritom podľa medializovaných vyjadrení v prípade žiadnej krajiny nestalo, že by bol odmietnutý kandidát v Rade EÚ úspešný. V minulosti sa o to pokúsilo Česko. Procházku Slovensko napokon stiahlo.

V prípade, že Slovensko stiahne aj Rumanovu kandidatúru, sa bude môcť začať proces hľadania štvrtého kandidáta, ktorý zastrešuje Súdna rada. Slovensku sa podarilo získať jedno z 12 miest dodatočných sudcov, ktoré pribudli na Všeobecnom súde EÚ v rámci jeho reformy. Prestížny medzinárodný súdny post mala Slovenská republika obsadiť už v roku 2016.