Prezident: S Nórskom máme úžasné vzťahy, nórske fondy by mali ísť do inovácií

„S Nórskom máme úžasné vzťahy, je to krajina, s ktorou nemáme žiadny problém. Skôr je otázkou, ako môžeme naše vzťahy rozvíjať, čo môžeme robiť lepšie,“ poznamenal po stretnutí s nórskou premiérkou Ernou Solbergovou prezident.

Slovensko môže v rámci fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu čerpať v rokoch 2014 až 2021 finančné prostriedky vo výške 113 miliónov eur. Podľa Solbergovej by mali zdroje z týchto fondov smerovať napríklad do inovácií, budovania inteligentných miest, spolupráce medzi nórskymi a slovenskými firmami či do modernizácie technológií. Vďaka spolupráci s nórskymi firmami by podľa nej bolo zabezpečené to, že tieto zdroje by boli čerpané efektívne.

Kiska súhlasí s investíciami do inovácií

„Absolútne súhlasím s investíciami do inovácií, investíciami do regiónov, do spoločnosti. Nórske fondy by sme mali využiť aj na vybudovanie občianskej spoločnosti, ktorá povie nie arogancii,“ poznamenal Kiska, podľa ktorého si niektorí politici myslia, že im štát patrí.

„Myslia si, že v krajinách, kde je slabá občianska spoločnosť, strácame demokraciu. Vybudovanie silnej občianskej spoločnosti je kľúčové,“ poznamenal Kiska s tým, že zdroje by mohli smerovať napríklad aj na riešenie rómskej problematiky. Zároveň označil spoluprácu s Nórskom na bilaterálnej úrovni za vynikajúcu.

Témou rozhovorov oboch štátnikov bol aj nadchádzajúci summit NATO. „Nórsko má dobrú spoluprácu so Slovenskom a Európskou úniou. Hovorili sme o viacerých výzvach, ktorým Európa v súčasnosti čelí,“ priblížila Solbergová.

Prvá návšteva Nórska

Prezident je na historicky prvej návšteve Nórskeho kráľovstva. Dopoludnia v spoločnosti kráľa Haralda V. a kráľovnej Sonje položil vence v pevnosti Akershus. Následne absolvoval rokovania s predsedníčkou tamojšieho parlamentu Tone Wilhelmsen Tröenovou. Hlava štátu vystúpila so záverečným slovom na slovensko-nórskom podnikateľskom seminári zameranom na budovanie inteligentnej mestskej infraštruktúry. Kiska tu poznamenal, že Slovensko má skvelých inovatívnych ľudí. Ako príklad uviedol firmy Sygic alebo Eset, ktorých služby sú celosvetovo využívané.

Podľa jeho slov aj zahraniční investori oceňujú kvalitu slovenských pracovníkov. "Ľudia sú základ. Máme veľkú výhodu, že naši ľudia sa chcú učiť a zvyšovať svoju kvalitu. Naši ľudia chcú zmenu, poznamenal Kiska.

Podľa neho je dôležitá spolupráca medzi obidvomi krajinami. „Obe krajiny majú približne rovnaký počet obyvateľov, sme malé krajiny, preto je dôležité spolupracovať. Pomôže to zmeniť život nielen našich občanov, ale aj život na celom svete,“ doplnil Kiska.

Spolupráca: zelená energia či doprava

Prezident konfederácie NHO, ktorá združuje zamestnávateľov v Nórsku, Arvid Moss uviedol, že je veľa oblastí, kde sa dajú moderné technológie využiť. Ide napríklad o zelenú energiu či dopravu. „Verím, že takéto konferencie prispejú ku zlepšeniu spolupráce medzi obidvomi krajinami v oblasti inteligentných miest,“ doplnil Moss.

Prezident sa stretol aj s krajanmi žijúcimi v Nórsku, ktorých je tu 5000 až 6000. Na Slovensku pritom študovalo takmer 1000 študentov z Nórska. S niektorými z nich sa v pondelok Kiska stretol tiež na slovenskom veľvyslanectve v Osle.

V utorok absolvuje hlava štátu návštevu spoločnosti Wilhelmsen a tiež sa pozrie do Oslo Cancer Cluster, ktoré je popredným svetovým centrom pre výskum rakoviny. Následne spolu s kráľovským párom odcestuje do Bergenu, kde v stredu zavŕši svoju návštevu Nórska.