Zrušenie akadémie je nefér, hnevajú sa Bardejovčania

„Je to neslušné, netransparentné a neférové,“ reaguje na zrušenie Obchodnej akadémie, ktorá má zaniknúť 31. augusta, primátor Bardejova Boris Hanuščak. Aj podľa ďalších poslancov je to podraz, ktorý si najviac odnesú študenti a pedagógovia Obchodnej akadémie.

Dôvodom zrušenia je podľa vyjadrenia hovorkyne Úradu Prešovského samosprávneho kraja Dáši Jeleňovej predovšetkým klesajúci záujem študentov. Aktuálne má akadémia 104 žiakov, v končiacom ročníku je ich 36. Pritom ešte v školskom roku 2013/2014 študovalo na škole 181 detí. Pokles žiakov priniesol aj pokles počtu pedagógov – z 27 na 19. Podľa župy je preto potrebných viac peňazí na dofinancovanie. Študenti, niektoré odbory a pedagógovia majú od septembra prejsť na Hotelovú akadémiu v Bardejove.

Župan Milan Majerský porovnáva Prešovský a Košický kraj. Tvrdí, že oba majú zhruba 26-tisíc stredoškolákov. No Košický má v súčasnosti 63 stredných škôl, Prešovský až 76. „Preto musíme školstvo racionalizovať a peniaze použiť na skvalitnenie vzdelávania,“ vysvetlil Majerský. Župa chce pokračovať v optimalizácii počtu škôl, no zatiaľ nevie ako.

Primátor Hanuščak zdôrazňuje, že verejnosť v Bardejove vníma zrušenie Obchodnej akadémie negatívne a zaráža ho rýchlosť, s akou sa rozhodlo. Podľa neho si škola za polstoročie existencie vybudovala kredit a produkuje absolventov, po ktorých je dopyt na trhu práce. „Zarážajúce je, že neexistuje ani dopadová štúdia, ktorá by riešila, čo zrušenie školy v regióne spôsobí,“ podčiarkol primátor. Dodal, že demografia sa môže otočiť, preto rušenie školy nepovažuje za šťastné.

Krajský poslanec Jozef Kmec poukazuje na to, že študenti, ktorí prejdú od septembra pod Hotelovú akadémiu, budú mať v maturitnom vysvedčení uvedené, že sú absolventmi nie Obchodnej, ale Hotelovej akadémie. A to im sťaží možnosti zamestnania sa v inštitúciách ekonomického charakteru, ale aj zníži šance dostať sa na vysokú školu ekonomického smeru.

„Chápeme demografiu a aj to, že školy treba racionalizovať, no mohlo sa to urobiť inak. Obchodná akadémia sa mala spojiť s inou školou. Tak by si obe školy zachovali značku i kredit. Ak raz bude škola vyradená zo siete, už nikdy sa neobnoví,“ podotkol Kmec.

Na mestskom úrade, ale aj v samotnej akadémii pribúdajú sťažnosti študentov a rodičov, ktorí so zrušením školy nesúhlasia. Riaditeľka Obchodnej akadémie Irena Halecká tvrdí, že tretina ich súčasných študentov nespája svoju budúcnosť s Hotelovou akadémiou. Skôr chcú prestúpiť do Prešova alebo Svidníka. „Chápem ich, keby moje dieťa študovalo na Obchodnej akadémii, chcel by som, aby ju aj doštudovalo,“ dodáva poslanec Kmec.

Petíciou rodičia žiadajú, aby Obchodná akadémia nebola vyradená zo siete škôl a školských zariadení, aby sa zachovala ako samostatná organizačná jednotka v rámci spojenia s inou školou. Keď dozbierajú podpisy, doručia ju zriaďovateľovi.

„O rok by sme si pripomenuli päťdesiate výročie, dostali sme zvláštny darček. Mimochodom, do terajších vynovených priestorov sme sa presťahovali len pred dvoma rokmi,“ pripomína Halecká. Nejasný je aj osud pedagógov. Samosprávny kraj sľubuje, že prejdú do novej školy, no príliš tomu neveria. „Zatiaľ máme o tom len ústny prísľub, nič na papieri,“ dodala riaditeľka školy. Poslanec župy Pavol Ceľuch sa nádeja, že horúca téma by sa mohla otvoriť a prehodnotiť pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia o počte tried v Hotelovej akadémii od nového školského roka.

„Tam by sa ešte dal teoreticky proces rušenia školy a jej spojenia s inou školou zvrátiť,“ zdôrazňuje Ceľuch. Rozhodnutie zriaďovateľa o vyradení Obchodnej akadémie zo siete škôl a školských zariadení musí ešte potvrdiť ministerstvo školstva. A také rozhodnutie ešte na svete nie je.

Škola v Bardejove zrejme nebude jediná, ktorá sa bude rušiť. Podľa Jeleňovej v súčasnosti prebieha proces optimalizácie stredných škôl, ktoré sú v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Optimalizácia by sa mala zrealizovať do dvoch rokov. „O ktoré školy pôjde, ešte špecifikovať nevieme, predchádzať tomu budú analýzy, štatistiky či rokovania,“ zdôraznila Jeleňová.

Župa sa snaží identifikovať, ktoré odbory na školách sa javia v súvislosti s aktuálnymi potrebami trhu práce nadbytočné a ktoré naopak žiadané. Napríklad v budúcom školskom roku bude študovať v odbore bezpečnostné služby – ochrana osôb a majetku 28 žiakov, no potreba trhu je podľa údajov z úradov práce iba jedno miesto. Ako menej perspektívne sa v súčasnosti ukazujú aj odbory mechanik hasičskej techniky, kozmetik, kaderník, grafický a priestorový dizajn, propagačné výtvarníctvo či propagačná grafika.

„Naopak, v kraji sú žiadané učebné odbory ako čašník, servírka, kuchár, biochemik – výroba piva a sladu, biochemik – mliekarská výroba, mechanik – elektronik, mechanik – mechatronik, murár, tesár, inštalatér, obrábač kovov či poľnohospodár. Všeobecne sú v kurze strojárske, elektrotechnické, stavebné odbory, k slovu sa čoraz viac hlási poľnohospodárstvo,“ dodala Jeleňová.