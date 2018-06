Cyklista by nemal šancu, rušeň brzdí 130 metrov

Nerovný súboj s fatálnymi následkami. Pri simulovanej zrážke cyklistu s idúcim vlakom v Lehniciach pri Dunajskej Strede rušeň brzdil 130 metrov. Na to, čo sa stane s figurínou na bicykli, sa pozerali aj deti zo základnej školy. Práve ony sú cez letné prázdniny najohrozenejšie.

Do figuríny na zabezpečenom priecestí v koľajisku narazil rušeň v rýchlosti päťdesiat kilometrov za hodinu. „Rušeň má hmotnosť osemdesiat ton a jeho maximálna rýchlosť je 140 kilometrov za hodinu,“ vysvetľuje hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková. Po zrážke vlak ťahal figurínu cyklistu niekoľko metrov a doslova ju rozsekal na časti. Čo mohlo, to z bicykla odpadlo a samotná kostra zostala omotaná okolo kolesa. Na rušni pritom náraz zanechal iba nepatrný škrabanček.

Priebeh nehody pozorne sledovali aj žiaci miestnej základnej školy. „Už to viac neurobím,“ povedala po simulovanej zrážke dievčina, a to bol účel celej akcie, aby si najmä deti uvedomili, že stret vlaku s človekom sa končí fatálne.

Na simulovanú zrážku sa prišiel pozrieť aj minister dopravy Árpád Érsek. „Takéto zrážky sú na 99 percent smrteľné. Našou úlohou je upozorňovať na následky,“ povedal minister a dodal, že sa blížia prázdniny, ktoré sú pre deti rizikové. „Pred nami je zložitá situácia na cestách, začína sa letná turistická sezóna. Navyše, cyklistov pribúda z roka na rok,“ dodal minister. Viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel vraví, že raz naživo vidieť, aj keď simulovane, je oveľa viac ako desaťkrát čítať. „Minulý týždeň prebiehali rôzne preventívno-represívne akcie na železničných priecestiach po celom Slovensku. Aj vďaka takýmto akciám patrí naša bezpečnosť na železničných priecestiach k najlepším v rámci Európskej únie,“ povedal Ábel.

Simulovaná zrážka vlaku s cyklistom na železničnom priecestí v Lehniciach ukázala prizerajúcim, čo sa stane s figurínou a bicyklom. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Dodáva, že nehody na priecestiach majú klesajúci trend. Od januára do 4. júna tohto roku sa stalo na železničných priecestiach 27 nehôd, pri ktorých zomrelo deväť ľudí a sedem sa ťažko zranilo. Od roku 2000 zomrelo podľa štatistiky na slovenských železničných priecestiach až 211 ľudí, pričom ťažko sa zranilo 212 ľudí.

Najtragickejšia tohtoročná nehoda sa stala 11. apríla ráno na zabezpečenom priecestí pred Rimavskou Sobotou. Dodávka pred ním zastavila. „Osobné auto Škoda Octavia s päťčlennou posádkou vo veľkej rýchlosti stojacu dodávku obehlo. Počas obiehania však pravdepodobne vodič Octavie zbadal prichádzajúci vlak, strhol riadenie do pravej strany proti prichádzajúcemu vlaku v snahe vyhnúť sa zrážke, čo sa mu však nepodarilo,“ povedala Pavlíková.

Následky boli tragické. Vodič a spolujazdkyňa v aute zahynuli na mieste, tretia spolujazdkyňa zraneniam podľahla pri prevoze do nemocnice. Ďalší dvaja ľudia sa zranili a to všetko preto, že posádka auta sa ponáhľala do práce, pretože zaspali a šli neskoro.