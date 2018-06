Investigatívnej českej novinárke Holcovej policajti vrátili mobil

Investigatívnej českej novinárke Pavle Holcovej, ktorá pracovala so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom na kauzách, policajti vrátili mobil. Žurnalistka o tom informovala na sociálnej sieti. Mobil musela podľa vlastných slov odovzdať v polovici mája.

„Mobil is coming home… Môj slovenský právnik prevzal obálku s mojím mobilom. Ďakujem všetkým za podporu, bez vás by sa to nepodarilo,“ napísala novinárka na Facebook.

Príkaz na odobratie telefónu podpísal v polovici mája prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Úrad tvrdil, že Holcová ho odovzdala dobrovoľne. Novinárka však na svojom blogu upozornila, že policajti takto môžu získať citlivé informácie, ktoré nesúvisia s dvojnásobnou vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Zastali sa jej aj vydavatelia tlače a šéfredaktori viacerých médií, ktorí pripomenuli, že chrániť zdroje je jednou z podstát novinárskej práce.