Diaľnicu D1 pred Bratislavou zablokovala nehoda, kolóny sa už rozpúšťajú

Diaľnica D1 v smere z Trnavy do Bratislavy, ktorá bola pre nehodu na 41,5 kilometri neprejazdná, je aktuálne už prejazdná v plnom rozsahu.

Informovala o tom Zelená vlna na svojom twitteri.

Podľa informácií krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Martiny Kredatusovej okolo 13. hodiny 36-ročný vodič Citroenu Jumper narazil do zadnej časti nákladného auta, ktoré muselo náhle brzdiť, pretože vozidlo jazdiace pred ním dostalo defekt. Vodič Citroenu bol so zraneniami prevezený do nemocnice, ich rozsah zatiaľ nie je známy.

Polícia dopravnú nehodu dokumentovala, na mieste riadila niekoľko hodín premávku. V danom úseku sa tvorili kolóny, ktoré sa už ale rozpúšťajú. Polícia apelovala na vodičov, aby zvýšili opatrnosť.

Polícia odkláňala dopravu z D1 na Hrnčiarovce a následne na cestu I/61 smer Bratislava.