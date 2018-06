Vianočný príspevok bude v roku 2019 až 170 eur

„Dnes sme sa rozhodli na predsedníctve, že v roku 2019 chceme predstaviť tri veľmi dôležité rozhodnutia. Chceme výrazne zvýšiť počet pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu. Na to sme pripravení vynaložiť 10 miliónov eur. Chceme tak zdvojnásobiť počet ľudí, ktorí si chcú vylepšiť svoje zdravie,“ povedal predseda Smeru Robert Fico.

Smer tiež chce zdvojnásobiť od roku 2019 vianočný príspevok. Ten bol doteraz od 27 do 85 eur a po novom má byť až do 170 eur. „Doteraz stál vianočný príspevok ročne 75 miliónov eur a po novom to bude od roku 2019 dvojnásobok,“ povedal Fico.

Tretia zmena sa týka malých detí a to škôlkárov v poslednom povinnom roku pred školou a žiakov na základnej škole. Tieto deti platia teraz za stravu 1,20 eura za deň a po novom by to za nich mal od roku 2019 hradiť štát. Toto opatrenie by malo stáť SR 106 miliónov eur, uviedol Fico.

Premiér: Systém nesmie byť komplikovaný

Tento poplatok by mal platiť štát deťom v poslednom ročníku MŠ a na prvom aj druhom stupni ZŠ. „Takto každé jedno dieťa od štátu dostane 1,2 eura na deň, čo umožní školám, aby deťom poskytli stravu zadarmo,“ priblížil Fico s tým, že v súčasné tzv. sociálne stravovanie stojí štát približne 10 miliónov eur ročne, pričom táto položka novým opatrením odpadne.

Systém podľa premiéra SR a podpredsedu Smeru Petra Pellegriniho nesmie byť komplikovaný. „Budú to potom priame platby zo strany štátu priamo obciam a mestám do ich rozpočtov a ja si myslím, že to opatrenie je také dobré a také správne, že tam ani neuvažujeme o nejakej skúšobnej lehote,“ opísal Pellegrini, pričom dodal, že peniaze na stravu by sa mali posielať všetkým deťom na počet dní, keď sú v škole.

Opatrenia už oznámili aj ďalšie koaličné strany. SNS už oznámila, že dosiahla dohodu s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer) na tom, že sa z 20 na 10 percent zníži DPH na ubytovanie. Zaviesť sa tiež majú 500-eurové rekreačné poukazy pre zamestnancov. Zámerom je, aby 55 percent z poukazu hradil zamestnávateľ. Dovolenkujúci zamestnanec by doplácal 45 percent. Pre zamestnávateľa aj zamestnanca by mala byť celá hodnota oslobodená od odvodových aj daňových povinností, čo by platilo aj pre živnostníka.

Most – Híd v rámci balíčka spomína väčšiu podporu pre živnostníkov, ktorým by mohli klesnúť dane či odvody. Most je tiež za podporu pôžičiek pre mladých ľudí.

Od mája sa už zvýšili príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. V júni by mohli zamestnanci okrem vyšších príplatkov dostať k výplate prvýkrát aj 13. platy s daňovými úľavami. Je však otázne koľko firiem sa nakoniec rozhodne tieto mzdy navyše vyplatiť. Nateraz ich vyplácajú skôr veľké spoločnosti.