Pellegrini: Spejeme k dohode s KOZ o platoch vo verejnej správe

Dohoda s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) o platoch vo verejnej správe by mala byť čoskoro uzavretá. Pôvodný návrh, ktorý bol predložený, bol zásadným spôsobom zmenený. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave premiér Peter Pellegrini (Smer).

Podľa Pellegriniho bol daný prísľub KOZ, že do 30. júna musí byť dohoda. Zároveň dodal, že k tejto dohode spejú. V pôvodne predloženom návrhu boli súčasne urobené zásadné zmeny. „Tabuľky budú zmenené, budú niektoré zlúčené, bude menej tých tarifných skupín,“ priblížil premiér.

Tieto zmeny budú podľa neho pretavené aj do rozpočtu na rok 2019. „Samozrejme, to musí byť pretavené do rozpočtu verejnej správy na rok 2019, pretože súčasťou toho vyjednávacieho tímu z jednej tretiny je samotné ministerstvo financií, ktoré priamo dohliada na veci,“ skonštatoval Pellegrini.