Čahojová po smrti Henryho: Mestská polícia nie je schopná plniť všetky úlohy

Ministerka vnútra Denisa Saková spolu so špičkami polície vyzvala na posilnenie bezpečnostných opatrení. Policajti majú v uliciach pribudnúť už počas tejto letnej turistickej sezóny.

O bezpečnosti v meste a situácii najmä v okolí Obchodnej ulice, kde sa tragická udalosť odohrala hovorí starostka Karlovej Vsi, poslankyňa bratislavského mestského zastupiteľstva a zároveň členka komisie pre ochranu verejného poriadku Dana Čahojová.

Bežne vidno stáť drahé autá bez obáv na chodníku za zábranami alebo v pešej zóne. Navidomoči niečo nie je v poriadku. Keď to takto vyzerá cez deň, čo sa potom deje v noci?

Ste členkou komisie bratislavského mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného poriadku. Kde je podľa vás najväčší problém v bezpečnosti?

Požiadavky a očakávania na mestskú políciu sú veľké a oprávnené. Žiaľ, možnosti ich naplnenia sú značne obmedzené. Dôvodov je mnoho. Čo by sme si my starostovia, poslanci, občania a obyvatelia želali najviac je, aby v uliciach mesta boli prítomní pochôdzkári. Citeľná prítomnosť mestských policajtov nielen v centre mesta ale aj v okrajových mestských častiach je veľmi potrebná.

Potrebujeme ich občas vidieť na detských ihriskách, vo večerných hodinách vo voľne prístupných športových areáloch, na námestiach, v parkoch a v okoli niektorých prevádzok. Naštastie u nás máme problémy skôr so psíčkarmi, s verejným poriadkom dodržovaním otváracích hodín a požívaním alkoholu na verejnosti ako so závaažnými prejavmi kriminality. Jedna vec sú sankcie a represia, ale treba hlavne pracovať na prevencii. Najmä u mládeže. Netreba zabudnúť ani na pomerne významnú oblasť parkovania, kde má tiež mestská polícia nezastupiteľné ú­lohy.

Starostka Karlovej Vsi, poslankyňa bratislavského mestského zastupiteľstva a zároveň členka komisie pre ochranu verejného poriadku Dana Čahojová. Autor: Archív D. Čahojová

Ako je na tom Staré Mesto? Považujete Obchodnú ulicu, kde bol predminulý víkend na smrť dobitý Filipínec Henry, za problematickú?

Keď sa stala tá strašná vec, samozrejme, že sme sa o tom rozprávali aj doma. Bola som zaskočená tým, že moje mladé dospelé deti to neprekvapilo. Vraj všetci vedia, aké to tam na Obchodnej je. Je smutné že kedysi významná ulica, v centre mesta, rovno pod lampou, je dnes jedným z najkritickejších miest Bratislavy. A nebijeme na poplach! Vizuálny smog tam predsa nemôže byt najväčším problémom, či? Ako sme to mohli pripustiť?

Kde vidíte príčiny tohto stavu?

Už cez deň je centrum mesta iné, ako by malo byť a ako by sme si želali. Bežne vidno stáť drahé autá bez obáv na chodníku za zábranami alebo v pešej zóne. Navidomoči niečo nie je v poriadku. Polícia nekoná tak, ako by sme od nej očakávali, nech sú dôvody akékoľvek. Keď to takto vyzerá cez deň, čo sa potom deje v noci?

Často tam vidieť mladých ľudí nielen opitých, ale tam aj priamo piť. Kontrolujú podľa vás policajné hliadky mladistvých na požívanie alkoholu? Považujete za dostatočné aj kontroly pohostinstiev, či im nenalievajú?

Neviem o tom, či sa to kontroluje a ak, zjavne to nestačí. Viem len to, že mestská polícia je personálne poddimenzovaná. Konať musí aj štátna. V tomto prípade to však nebol podgurážený mladík, ale už zrelý muž. Opakujem, prevencia a predchádzanie kriminalite je dôležitejšie ako riešenie už existujúcej.

Na Hurbanovom námestí na začiatku Obchodnej sa podľa iniciatívy Bratislava bez náckov stretávajú ľudia s extrémistickým pozadím. Može v tomto ohľade polícia viac konať?

Nemám s tým osobné skúsenosti, ale viem, že takéto problémy sú. Je jasné, že rizikové miesta by mali byť monitorované v najväčšej miere. Predstavme si, že by napríklad nebola táto nešťastná udalosť zachytená na kameru. Ktovie, ako by sa uberalo vyšetrovanie. A či by páchateľ bol väzobne stíhaný.

Ako by ste si teda predstavovali zmeny v práci mestskej polície, aby bolo centrum mesta bezpečnejšie?

Mestská polícia nie je schopná svoje úlohy plniť v požadovanom rozsahu. Chýbajú jej na to nielen peniaze ale aj ľudia, čo sú zasa len peniaze a potom potrebná autorita, čo do istej miery vyplýva z prvých dvoch faktov. Opatrenia na nápravu tohoto stavu sa robia pomaly a ťažko. Platy policajtov nie sú pre mladých a schopných ľudí vôbec atraktívne. Mestská polícia má navyše obmedzené kompetencie, preto by bolo treba novelizovať aj niektoré zákony. Mladí dnes aj keď popíjajú na ulici, presne vedia svoje práva a poznajú limity mestskej polície.