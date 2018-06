Novák z FinGO: Konkurencia blokuje sprostredkovateľov

FinGO sa chce zamerať predovšetkým na on-line svet, pričom ho chce prepojiť s reálnymi sprostredkovateľmi. Zakladateľ spoločnosti Lukáš Novák vraví, že tento postup sa im osvedčil. Za šesť mesiacov, čo pôsobia na Slovensku, sa už stihli dostať medzi päť najväčších sprostredkova­teľských spoločností.

Prečo FinGO vstúpilo na slovenský trh?

Vo finančnom sprostredkovaní na slovenskom trhu vidíme veľkú príležitosť robiť veci inak, ako je tu bežné. Všetci hráči hovoria o digitalizácii a transformácii, ale nikde som to tu nevidel. Dnes je všetko o technológiách a efektivite a my máme skúsenosti z niekoľkých krajín a našu platformu, ktorá riadi všetky procesy, už viac ako päť rokov rozvíja vyše 50 programátorov a odborníkov. Trh na to čakal, lebo hoci sme tu zhruba šesť mesiacov, už patríme podľa aktuálnych províznych obratov medzi päť najlepších brokerov.

V súčasnosti, samozrejme, pre klientov vo veľkom rozsahu riešime hypotéky, je to spôsobené najmä situáciou na trhu a výhodnými sadzbami týchto úverov.

Je zo strany klientov záujem o takýto typ sprostredkovania?

Vidíme tu obrovský nevyužitý potenciál on-line dopytu, ktorý, úprimne, nevie žiadny zo súčasných hráčov efektívne uchopiť a využiť – a to najmä preto, že tradičné spoločnosti nevedia s on-line dopytom zaobchádzať a, naopak, on-line spoločnostiam chýba priame prepojenie so skutočným poradenstvom a obchodom. Naše know-how spočíva v tom, že vieme veľmi efektívne prepojiť on-line požiadavky, ktorých počet dramaticky rastie, s našou off-line sprostredkova­teľskou sieťou. Lebo pri zásadných životných rozhodnutiach, ako je uzatvorenie hypotéky či výber životnej poistky, je konzultácia s maklérom, ktorému klient dôveruje, nenahraditeľná.

Nesnažia sa aj ostatní sprostredkovatelia toto robiť?

Vyriešenie on-line požiadaviek prostredníctvom sprostredkovateľov v reálnom svete na Slovensku zatiaľ nikto nerobí v takom rozsahu a efektívne, v akom to dokážeme už teraz my, vďaka sofistikovanému call centru a nášmu unikátnemu systému „Trhoviska“. A aj vďaka tomu s nami začali spolupracovať najlepší hráči v oblasti on-line porovnávačov, ako sú Total Money, Superpoistenie a Rýchlepoistenie, od ktorých dnes odoberáme väčšinu ich klientov.

Čo tým získajú sprostredkovatelia, ktorí s vami spolupracujú?

Najlepší sprostredkovatelia na Slovensku pracujú prevažne len s existujúcimi klientmi a na odporúčanie, nevyhľadávajú proaktívne nových klientov. Pre našich toppartnerov nové príležitosti z on-line prostredia zabezpečujeme my a tak aj zákazníci z internetu majú istotu, že sa o nich postará kvalitný overený odborník, ktorý sa finančnému sprostredkovaniu venuje dlhodobo.

Zakladateľ spoločnosti FinGO Lukáš Novák. Autor: FinGO

Ako funguje spolupráca so sprostredkovateľmi?

Naši sprostredkovatelia budujú a rozvíjajú vlastné nezávislé spoločnosti a sami rozhodujú o svojich aktivitách. Nevnucujeme im naše pravidlá, sami si nastavujú systém odmeňovania a kariér. Môžu sa sústrediť na skvalitňovanie vlastnej spoločnosti. Poskytujeme im nielen zmluvy s partnermi, technologické zázemie, najlepšiu technickú platformu a skúsený tím pripravený im pomôcť, ale vďaka možnosti stať sa súčasťou FinGO partner programu môžu využívať aj výhody marketingu, ktorý pre značku realizujeme.

To znamená, že zabezpečujete servis pre sprostredkovateľov ako broker pool, v ktorom pôsobia sprostredkovatelia pod vlastným menom?

Áno, hoci nie sme klasický off-line broker pool, ale pomáhame našim sprostredkovateľom využiť príležitosti, ktoré na nich čakajú na internete. Zároveň u nás majú istotu, že ak ich existujúci klient príde na náš webový porovnávač, ujme sa ho práve maklér, ktorý s nimi v minulosti spolupracoval.

Ako celý proces presmerovania zákazníka z on-line prostredia k sprostredko­vateľovi funguje?

Počas niekoľkých minút od zadania požiadavky on-line sa naše kontaktné centrum spojí s klientom a doplní informácie o jeho požiadavke. Zrýchľujeme tak prípravu ponúk od finančných inštitúcií, či ide o hypotéku, poistenie, alebo investície. V prípade, ak má takýto klient záujem riešiť svoju požiadavku ďalej, vďaka unikátnej platforme pre distribúciu obchodných príležitostí ho v priebehu pár minút prepojíme s odborníkom z jeho okolia, ktorý mu pomôže.

V čom sa líšite v porovnaní s konkurenciou?

Okrem toho, že sme aj technologická spoločnosť zameraná na efektivitu, myslím, že je to najmä tým, že to, čo si pri náboroch s partnermi dohodneme, majú aj v zmluve jasne napísané. To, ako som zistil, nie je na tomto trhu bohužiaľ štandardom.

Môžu vaši sprostredkovatelia od vás odísť, ak by mali záujem?

Od začiatku kladieme dôraz na voľnosť našich spolupracovníkov. Nie sú to len osobné prísľuby, ale hlásime sa k nim aj verejne a všetci naši sprostredkovatelia ju majú jasne ukotvenú v zmluve hneď na prvej strane. Chceme, aby s nami sprostredkovatelia spolupracovali preto, že sme najlepší, že u nás majú výhodné podmienky a vynikajúcu starostlivosť tímu FinGO, a nie preto, že ich nasilu držíme netransparentnými zmluvami a dlhými výpovednými lehotami. U nás nič také nie je mysliteľné.

Ako je to v prípade odchodu s províziami?

Máme skúsenosť, že konkurencia blokuje prechod sprostredkovateľov, bezdôvodne im zadržiava provízie, na ktoré majú nárok, a brzdí prevod klientskeho kmeňa so sprostredkovateľom do novej siete. Nič také nie je u nás možné, v prípade ukončenia spolupráce garantujeme sprostredkovateľom celý kmeň a provízie vyplatené bez akýchkoľvek zdržaní a odkladov.

Na ktoré oblasti v sprostredkovaní sa zameriavate?

Prioritné je vždy vyriešiť reálnu požiadavku klienta a vedieť pokryť komplexne jeho potreby, inak v dnešnej dobe nemáte šancu. Často pracujeme práve s klientmi, ktorí v určitej životnej situácii riešia hypotéku, úrazové poistenie alebo chcú zhodnotiť svoje finančné prostriedky. V takýchto situáciách ako prvé vždy riešime práve túto oblasť. Samozrejme, často je výhodné pozrieť sa na klientove financie komplexne a pomôcť mu nielen s hypotékou, ale aj s poistením kupovanej nehnuteľnosti či so správnym nastavením životného poistenia.

V súčasnosti, samozrejme, pre klientov vo veľkom rozsahu riešime hypotéky, je to spôsobené najmä situáciou na trhu a výhodnými sadzbami týchto úverov. Náš tím je však zložený z uznávaných odborníkov na všetky segmenty, nielen na hypotéky, ale aj na životné poistenie, neživotné poistenie či investície.

Ak chce klient získať porovnanie produktov na vašej stránke, musí zadať svoje údaje. Neobávate sa, že to odradí ľudí, keďže iné porovnávače to nevyžadujú?

Naša služba je v tomto ohľade iná ako iné porovnávače. Nejde len o kalkulačku splátok alebo ceny poistenia, ale o komplexnú službu výberu správnych služieb pre klienta. To, že banka poskytuje hypotéky s úrokom od 1,2 %, totiž neznamená, že vy takúto hypotéku dostanete. Do výpočtu bánk vstupuje mnoho faktorov ako príjem, vek, nehnuteľnosť či predchádzajúca úverová história. A toto žiadna kalkulačka nespočíta.

Bežné porovnávače tak klientovi dávajú len rámcový prehľad toho, aké ponuky na trhu existujú a s akou splátkou má približne počítať. Ale až reálny finančný špecialista je schopný zákazníkovi dať reálnu ponuku. Kontaktné údaje nám pomáhajú spojiť sa s klientom obratom a urýchliť riešenie jeho požiadavky. Zároveň mu ich prostredníctvom vieme poskytnúť pravidelné aktuality o vývoji trhu a službách, o ktorých by mal vedieť, lebo môžu ovplyvniť jeho výdavky.