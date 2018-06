Kauzu Kočnerových zmeniek má na stole NAKA

Polícia Ruska spolu s podnikateľom Mariánom Kočnerom podozrieva, že mohli štyri zmenky s deklarovaným dátumom 11. júna 2000 sfalšovať. Trestné stíhanie začala vo veci zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov, a vo veci zločinu marenia spravodlivosti. Rusko s Kočnerom zatiaľ neboli obvinení. Zmenky sú predmetom súdneho sporu, v ktorom sa Kočnerova firma Správa a inkaso zmeniek domáha ich preplatenia.

TV Markíza je v zmenkovom spore poškodeným v druhom rade. Jej právny zástupca Tomáš Kamenec sa domnieva, že všeobecné súdy by mali počkať na výsledok trestného konania. „Je zjavné, že orgány činné v trestnom konaní majú v danej veci určité podozrenie. Domnievame sa, že je to dôvod na prerušenie konania," uviedol Kamenec. Podľa toho by mohol byť pre súd zaujímavý výsledok znaleckého skúmania zmeniek, ktoré prípadne zrealizuje polícia.

Spolupracoval Rusko s Kočnerom?

Televízia je presvedčená, že existujú závažné dôvody domnievať sa, že Kočner a Rusko sa dopustili spáchania trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti. K tomu malo dôjsť v súvislosti so zmenkami údajne podpísanými niekdajším štatutárom televízie Ruskom v roku 2001. Dnes sú vo vlastníctve Kočnerovej firmy Správa a inkaso zmeniek.

Začiatkom mája po vyhratom spore o prvú zmenku Ruska pre Kočnera za viac ako 8 miliónov eur pokračovalo pojednávanie o vyplatenie ďalšej, z ktorej môže Kočner získať ešte dokonca viac ako 26 miliónov eur. V prípade tretej zmenky pojednávanie ešte nebolo vytýčené a spor o štvrtú sa nekoná, pretože žalobca neuhradil súdny poplatok.

20. júna sa stretnú opäť

Rusko v máji pred súdom vypovedal o okolnostiach vzniku zmeniek a situácii v televízii Markíza okolo roku 2000. Zástupcovia televízie naďalej tvrdia, že zmenky nie sú platné a boli vyhotovené až oveľa neskôr po dohode Ruska s Kočnerom na úkor nových majiteľov televízie.

Prípad druhej zo série štyroch zmeniek pojednával Okresný súd Bratislava V. Vo všetkých prípadoch žaluje Kočnerova spoločnosť „Správa a inkaso zmeniek“ v prvom rade Ruska a v druhom televíziu Markíza, za ktorú mal Rusko ako riaditeľ televízie zmenky vystaviť. V prípade prehry by mal platiť aj Rusko, vďaka svojej deklarovanej insolvencii by sa tomu však mohol úplne vyhnúť.

Ďalšie pojednávanie v tejto veci, ktoré bolo pôvodne naplánované na štvrtok 3. mája, sa neuskutočnilo. Ďalšie pojednávanie v tejto veci súd naplánoval na 20. júna.