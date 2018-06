Bratislava, B. Bystrica a Košice budú žiadať spravodlivosť pre Henryho

Zhromaždenie sa začína o 18.00 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Trvať má podľa organizátorov do 20.30 hod. „Po demonštrácii bude nasledovať pochod mestom, ktorý zakončíme na mieste tragickej udalosti, kde môžete položiť kvet na Henryho pamiatku“, uvádza sa na facebooku podujatia. Na sociálnej sieti prejavilo záujem o podujatie viac ako 10-tisíc ľudí a takmer 3,5-tisíca sa na zhromaždenie chystá.

Podobné podujatia budú aj v Košiciach a Banskej Bystrici.

Pripomeňme, že Henry zomrel vo štvrtok 31. mája v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Príčinou bolo masívne krvácanie do mozgu a opuch mozgu. Zranenia utrpel v sobotu 26. mája po útoku Juraja H. z Dunajskej Stredy, ktorý je už obvinený zo zabitia a tento týždeň ho sudca poslal do väzby. Útočníkovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. „Veľmi mi je to ľúto,“ povedal obvinený, keď ho policajti viedli pred sudcu.

V sobotu 26. mája nadránom sa na Obchodnej ulici v Bratislave odohral incident, pri ktorom sa Henry snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien zo strany obvineného. Juraj H. Henryho úderom do hlavy zrazil na zem a následne ho kopol na zemi do oblasti hlavy a krku. Následne nehybné telo Filipínca ešte viackrát udrel. Svoje nechutné besnenie zakončil fotografiu, keď si odfotil svoju nohu vyloženú na bezvládnom Henryho tele. Skutok vyvolal pobúrenie na celom Slovensku.

Aby vražda nebola zametená pod koberec

Polícii sa podarilo krátko po incidente zadržať a obviniť Juraja H. Prokurátor okresnej prokuratúry však nevidel v tomto prípade dôvod na väzbu a muža prepustil na slobodu. Polícia v sobotu informovala, že Juraja H. opäť zadržala.

V tejto chvíli nie je preukázaný rasistický motív útoku, hoci facebookový profil útočník môže naznačovať aj túto možnosť. „Chceme pripomenúť, že k napadnutiu došlo v atmosfére protimigrantskej hystérie, ktorú zasiali a dodnes živia aj mnohí vrcholoví politici a zároveň v spoločnosti, ktorá bagatelizuje a normalizuje obťažovanie žien, odmieta systematicky riešiť násilie páchané na ženách a naopak podniká útoky s cieľom dostať ženské telá pod prísnejšiu kontrolu štátu“, uvádzajú organizátori na sociálnej sieti.

Zároveň vyzývajú, nielen ľudí, ktorí prídu v stredu na námestia, „aby táto vražda nebola zametená pod koberec ako „bitka o dievčatá“ a príďte spolu s nami žiadať spravodlivosť pre Henryho a jeho príbuzných a príbuzné!“