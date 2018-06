Senát potvrdil osemročný trest pre Štrbu z bankomatovej mafie

Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici dnes potvrdil trest osem rokov odňatia slobody pre 41-ročného Jána Štrbu zo Žiliny. Tým súdy dali bodku za sériou krádeží vlámaním do bankomatov a čerpacej stanice na území Banskobystrického a Žilinského kraja v rokoch 2010 až 2011, za ktoré prokurátor Generálnej prokuratúry SR žaloval deväť páchateľov ako organizovanú skupinu.

Ostatných osem páchateľov poslal odvolací senát do väzenia od troch do osem rokov už v novembri minulého roku. Štrba však v tom čase bol vo väzení za krádež v Rakúsku a po odpykaní dvoch tretín ho tamojšie orgány vydali na Slovensko, ktoré na zlodeja vydalo európsky zatykač. Preto Štrbu predviedli na odvolacie konanie v putách. Štrba v odvolaní požadoval oslobodiť ho spod obžaloby, lebo je nevinný, prípadne zmierniť trest o dva roky „odsedené“ v Rakúsku. Senát Krajského súdu však návrh zamietol a Štrbu eskorta odviedla rovno do výkonu trestu.

Prokurátor deväťčlenný gang žaloval za sedem skutkov, prevažne vlámaní do objektov s bankomatmi. V jednom prípade sa vlámali do čerpacej stanice Slovnaftu v Terchovej. Proces na prvom stupni trval takmer tri roky. Dokazovanie bolo rozsiahle, vrátane znaleckých posudkov. Proti obžalovaným svedčili dvaja ich komplici, ktorých obhajoba nazvala „kajúcnikmi“, ktorí sa snažia získať nižšie tresty za svoje skutky. Okresný súd v Banskej Bystrici uznal vinu v štyroch prípadoch, v troch sa to nepodarilo preukázať.

Dvaja organizátori a „stojky“

Organizátormi tejto závažnej trestnej činnosti boli Juraj Balogh z Horného Hričova a Ján Štrba zo Žiliny. Ďalší z páchateľov sa na akciách podieľali ako „stojky“, čiže strážili okolie objektu, ktorý si vybrali. Ostatní na otváraní objektov fyzicky „pracovali“. Pri „robote“ používali „pracovné odevy“, ktoré po akcii zahadzovali. Používali vysielačky, rušičky signálu, elektrické brúsky zvané flexky a iné náradie. Okrem jedného všetci obžalovaní popreli, že by trestnú činnosť páchali.

Súd uznal vinu v prípade vlámania do objektu v Pliešovciach, kde z bankomatu získali viac ako 60 tisíc eur. Pri vlámaní do čerpacej stanice spoločnosti Slovnaft v Terchovej získali zlodeji najmenej sedemtisíc eur v hotovosti, väčšie množstvo cigariet a diaľničné známky rôznej hodnoty. Celková škoda pre Slovnaft dosiahla takmer 20 tisíc eur. Senát uznal vinu aj za vlámania v štádiu pokusu, prípadne príprav do bankomatu v Príbovciach pri Martine a v Jelšave.

Najnižší trest tri roky

Peniaze sa zlodejom však nepodarilo získať, pretože v Príbovciach nedokázali eliminovať signalizáciu a v Jelšave si všimli, že okolie bankomatu stráži polícia. Dôkazy pri prepadoch v Čiernom Balogu, Lehote pod Vtáčnikom a v Šúrovciach v okrese Trnava senát označil za nedostatočné a obžalovaných spod obžaloby oslobodil. Pritom na Horehroní zlodeji ukoristili 30 tisíc eur a v Šúrovciach takmer 40 tisíc eur. V Lehote pod Vtáčnikom narobili škody na zariadení za takmer tritisíc eur, ale bankomat s vyše 30 000 eurami sa im nepodarilo otvoriť.

Za pokračovací zločin krádeže, za poškodzovanie cudzej veci a ďalšie trestné činy prvostupňový súd ukladal nepodmienečné tresty odňatia slobody. Juraj Balogh z Horného Hričova dostal sedem rokov, Ján Štrba zo Žiliny osem rokov, Andrej Juráš z Pucova v okrese Dolný Kubín šesť a pol roka, Daniel Bušík zo Žiliny šesť a pol roka a Jozef Ďungel zo Zádubnia pri Žiline päť a pol roka. Po tri roky dostali Michal Patrylák z Lúčok, Marián Ifner zo Stráňav, Marián Pekara z Rajca a Ľubomír Mažgut zo Žiliny. Záznamy v registri trestov už predtým mali ôsmi z deviatich páchateľov. Jozef Ďungel medzitým spáchal zločin lúpeže, za ktorý dostal sedem a pol roka a trest si už odpykáva.