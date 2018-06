Kalavská: Pripúšťam, že opäť zavedieme povinnosť vykonávať pohotovostné služby

„Ponechali sme to na dobrovoľnosti, no na prvom mieste je pacient a dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ uviedla. Ako pokračovala, keď sa však nebudú vedieť dohodnúť s lekármi, ktorí odmietajú ísť slúžiť do ambulantných pohotovostí, budú musieť pristúpiť k obnoveniu povinnosti. „Ale je to, samozrejme, krajné riešenie,“ dodala.

Na prvom mieste je podľa nej to, aby zabezpečili ambulantnú pohotovostnú službu. „V súčasnom znení zákona máte veľmi veľa alternatív, ktoré chceme vyčerpať, kým pristúpime k povinnosti vykonávať pohotovostné služby pre lekárov,“ povedala Kalavská. Lekárom chcú vyjsť v ústrety, no vždy musí byť na prvom mieste pacient.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) však upozorňuje, že od 1. júla 2018 hrozí kolaps fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Práve vtedy sa má fungovanie LSPP zmeniť. Podľa prezidenta ANS Mariána Petka je dôvodom zlyhávanie procesu výberových konaní na nových organizátorov pohotovostných služieb a neukončenie procesu schvaľovania a zazmluvňovania urgentných príjmov. Preto asociácia navrhuje odsun účinnosti zákona a znovuzavedenie povinnosti vykonávania pohotovostných služieb lekárov.

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v piatok 1. júna druhé kolo výberového konania na organizátorov ambulantných pohotovostí. Rezort v ňom hľadá prevádzkovateľov 47 ambulancií pre dospelých a 35 ambulancií pre deti a dorast, informuje na svojom webe. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 1. augusta. Ministerstvo vybralo v prvom kole podľa šéfky rezortu Andrey Kalavskej prevádzkovateľov pre 40 percent siete pohotovostí.

Fungovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla tohto roka. Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude počas pracovného týždňa fungovať od 14. do 22. h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.