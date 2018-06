Vláda chce pomôcť Bratislave s revitalizáciou Hlavnej stanice

Vláda SR chce pomôcť hlavnému mestu SR Bratislave s revitalizáciou Hlavnej stanice. Po dnešnom stretnutí s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom to novinárom povedal premiér Peter Pellegrini. Podľa neho existujú dve možnosti. Buď pristúpia k čiastkovej rekonštrukcii, aby stanica za krátky čas vyzerala lepšie a mala kvalitnejšie služby, druhou možnosťou je, aby sa štát zaoberal celkovou rekonštrukciou stanice.

„S ministrom financií sa chcem dohodnúť, aby vyčlenil sumu na revitalizáciou Hlavnej stanice pre Železnice SR Urobíme všetky pre to, aby sme sa za stanicu nemuseli hanbiť,“ dodal Pellegrini. Premiér s primátorom hovorili o stave Hlavnej stanice v súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré budú na Slovensku o rok. Pellegrini zhrnul, že železničná stanica je hanbou a nechce, aby sa republika za jej stav pred hokejovými fanúšikmi zo sveta hanbila.

O projekte rekonštrukcie predstaničného priestoru pred Hlavnou stanicou Bratislava sa hovorí už dlhé roky. Doteraz však zo žiadnou rozsiahlou rekonštrukciou nezačali. Priestor pred hlavnou železničnou stanicou začali mesto pred tromi rokmi skrášľovať na vlastné náklady.

Upravili chodníky, vybudovali bezbariérový priechod k hlavnej stanici, zúžili stredové parkovisko, osadili nové dopravné značenie, namaľovali zábradlia a opravili lavičky. Na tieto opravy malo mesto vyčlenených približne 220-tisíc eur. Neskôr opravili aj eskalátory, mesto to vyšlo na ďalších 200-tisíc eur, ktoré podľa primátora išli z ušetrených peňazí.

Premiér Pellegrini tiež v stredu spomenul, že sa mu nepáči, že Bratislavu financujú rovnako ako iné slovenské mestá a neberú ohľad na to, že je to hlavné mesto SR. Ako ďalej pripomenul, s primátorom sa rozprávali aj o tom, že Bratislavu by mal štát financovať tak, aby zdôraznili jej úlohu hlavného mesta. Podľa neho totiž plní aj iné úlohy. „Cieľom však nie je, aby sme finančne znevýhodnili iné slovenské mestá,“ dodal premiér.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal poznamenal, že premiéra informoval o stave opráv ciest, ktoré v súčasnosti v Bratislave opravujú aj vďaka podpore vlády. Bratislavský magistrát chce spolu na opravy ciest investovať šestnásť miliónov eur. Z nich sedem miliónov dá mesto zo svojho rozpočtu, ďalších deväť miliónov bude od vlády z balíka 11 miliónov eur, ktoré na opravu ciest v hlavnom meste vyčlenila vláda vlani.