Nemocnica Penty čaká na stavebné povolenie, lekári a sestry sa na prácu v nej pýtajú už teraz

Rezort zdravotníctva sa chystá do roku 2022 vybudovať najväčšiu nemocnicu so 600 lôžkami na bratislavských Rázsochách. Ak sa to aj podarí, otázkou je, či tam bude mať koho zamestnať. Šéf lekárskych odborov sa však toho neobáva.

Spoločnosť Svet zdravia, ktorá patrí do portfólia investičnej skupiny Penta, predstavila podrobnejšie plány s nemocnicou, ktorá má stáť v lokalite Bory. Sprevádzkovať ju chce v roku 2021 a mala by slúžiť pacientom z celého Slovenska.

Skúsenosti majú z Michaloviec

Generálny riaditeľ siete Svet zdravia Vladimír Dvorový uviedol, že skúsenosti so stavbou tohto typu nabrali v Michalovciach. „Naučili sme sa veľké množstvo vecí o zdravotníctve, o budovách, o technológiách, ako stavať nemocnice. Výsledkom toho je, že tieto skúsenosti by sme veľmi radi zúročili pri výstavbe novej nemocnice v Bratislave,“ povedal s tým, že už majú pripravené medicínske plány, vybavené je aj územné rozhodnutie. Zatiaľ čakajú na stavebné povolenie, po jeho získaní začnú s prácami. Dvorový predpokladá, že to bude na jeseň tohto roku.

Odborníkov chcú najmä zo zahraničia

„Máme jasné zameranie nemocnice, na čo by mala slúžiť. Má to byť veľmi komplexná koncová nemocnica pre tých najťažších pacientov z celého Slovenska. Má byť postavená pre akútnych pacientov, mali by sa tam robiť veľmi náročné diagnostické a operačné výkony, ktoré budú vykonávať špičkoví ľudia,“ poznamenal. Bude to podľa neho jedna z najmodernejších nemocníc v Európe.

Odborníkov chcú podľa jeho slov získať hlavne v zahraničí. Dvorový sa však netají ani tým, že by to mohol byť aj personál zo súčasnej univerzitnej nemocnice. „Povedal by som, že veľa ľudí zo štátnych nemocníc nás oslovuje s tým, že by mali záujem pracovať u nás,“ doplnil. Nejde len o špičkových lekárov, ale aj o sestry. Pýtajú sa na pracovné podmienky, aj kedy by sa o prácu mohli uchádzať.

Nemocnica bude mať všetky najdôležitejšie odbory, vrátane onkologických, neurologických či kardiochirurgic­kých. Hoci v Bratislave sú špičkové centrá so zameraním na liečbu onkologických či srdcovo-cievnych ochorení v špecializovaných ústavoch, generálny riaditeľ si myslí, že zdravá konkurencia a porovnávanie má smerovať k ďalšiemu rozvoju.

Na Boroch má byť najmodernejšia technika – počítačový tomograf (CT), magnetická rezonancia (MR), hybridná operačná sála, lineárny urýchľovač najnovšej generácie. Onkologický pacient tu tak dostane špičkovú diagnostiku, chirurgiu aj rádioterapiu.

Nemocnica počíta so 400 lôžkami a pracovať by tam malo 1 300 zamestnancov.

Visolajský sa hromadných útekov neobáva

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský nemá obavu, že by sa do novej nemocnice Sveta zdravia zdravotníci zo štátnych nemocníc hrnuli. „Ak už teda spoločnosť má záujemcov do novej nemocnice, tak by bolo dobre, keby najskôr doplnila personál do tých nemocníc, ktoré už fungujú, pretože ho tam nemá. Mám informáciu, že z nemocnice v Michalovciach odišlo veľmi veľa sestier, personál je tam na hrane, a to je špitál budúcnosti,“ poznamenal Visolajský, ktorý si nemyslí, že by lekári a sestry z bratislavskej univerzitnej nemocnice hromadne utekali. „Pokým Svet zdravia neukáže, aký personál tam bude pracovať, tak dovtedy nemá nič,“ poznamenal odborár.

Firmu na búranie Rázsoch ešte hľadajú

Štátnu nemocnicu, ktorá bude stáť na Rázsochách, v najbližšej dobe čakajú búracie práce. Od 90. rokov minulého storočia tam stojí skelet pôvodne plánovanej nemocnice. Rezort zdravotníctva v súčasnosti hľadá firmu, ktorá tieto práce vykoná. Budú stáť približne 17 miliónov eur. Začať s nimi chce ministerstvo už koncom tohto roka. Podľa plánov by mala mať nemocnica 600 postelí, bude pre pacientov z celého Slovenska. Predpokladná suma, za ktorú ju štát plánuje postaviť, sa odhaduje na 230 mil. eur. Bude určená aj na výchovu medikov a na vedecký výskum.

„To, čo v súčasnosti ministerstvo zdravotníctva rieši, zatiaľ vôbec nevyzerá na univerzitnú nemocnicu, ani na koncovú nemocnicu, ale na regionálnu nemocnicu, aká je napríklad na Kramároch,“ myslí si Visolajský. Podľa neho je 600 plánovaných postelí málo. Zdôraznil, že nemocnici, ktorá má riešiť najzávažnejšie prípady a učiť medikov, také množstvo nemôže stačiť.