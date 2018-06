SaS: Je absurdné, že Saková verí Vietnamcom bez dôkazov

Vietnamský občan Trinh Xuan Thanh bol s vysokou pravdepodobnosťou z Berlína do Vietnamu unesený vlani v júli cez Slovenskú republiku a spôsob, akým na to reagujú slovenské orgány, nasvedčuje, že neboli na tomto akte štátneho terorizmu zneužité, ale mohli sa na ňom aktívne podieľať. Konštatujú to predstavitelia opozičnej SaS.