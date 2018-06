Primátor Fiľakova Attila Agócs vstúpil do strany Most-Híd

Doteraz mal voči politickým stranám averziu, no uvedomil si, že len cez ne sa dá riešiť strategický rozvoj regiónov. „Keď popierame strany v rámci demokratického systému, nahráva to antisystémovým zoskupeniam a extrémistom, čo je zlé, pretože narastá intolerancia v našej spoločnosti,“ povedal Agócs.

Ako primátor vedie Fiľakovo od roku 2014. Pripomenul, že v ňom žijú Slováci, Rómovia i Maďari, a práve toto by sa malo prenášať aj do veľkej politiky. „Práve ľudia, ktorí sú aktívni v regiónoch a vedia priniesť nejakú zmenu, by sa mali angažovať vo veľkej politike. Pretože cez legislatívu či exekutívu sa dajú robiť dôležité strategické kroky, ktoré môžu pomôcť,“ poznamenal. Spomenul napríklad rozvoj cestnej infraštruktúry či prílev investorov aj do iných regiónov.

Vo Fiľakove sa venuje sociálnej oblasti

Agócs vidí svoj prínos v niekoľkých oblastiach. Podľa jeho slov sa angažuje aj občiansky. „Vediem klaster hradov, bol som predsedom združenia, ktoré prevádzkuje geopark pod záštitou UNESCO, a blízka mi je aj oblasť kultúry,“ povedal novinárom. Ako pokračoval, vo Fiľakove sa venuje aj sociálnej oblasti. Riešil zákaz voľného predaja toluénu, bytovú úžeru či návrat rómskych hliadok, ktoré sa po novom volajú Miestne občianske poriadkové služby.

Ako povedal podpredseda strany a zároveň splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, Most-Híd považuje rozvoj regiónov za jednu z hlavných tém. „A práve preto sme nadviazali spoluprácu s starostami, primátormi a inými ľuďmi z regiónov,“ vysvetlil.