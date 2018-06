Starodôchodcom zvyšujú penzie

Sociálna poisťovňa pokračuje v prepočítavaní penzijných dávok takzvaných starodôchodcov, čiže seniorov, ktorí odišli na odpočinok pred 1. januárom 2004. Do konca októbra by poisťovňa mala prehodnotiť približne 135-tisíc dôchodkov, z nich 82-tisíc už stihla vybaviť do polovice mája.

Prepočet penzií starodôchodcov sa robí na základe vlani schválenej novely zákona o sociálnom poistení. Veľa ich totiž bolo na výške dôchodku nespravodlivo ukrátených práve vplyvom legislatívnej zmeny k 1. decembru 2004. Vznikli aj také paradoxy, že napríklad dlhoročný riaditeľ podniku, ktorý odišiel do penzie v decembri 2003, skončil s nižšou priznanou dávkou ako jeho sekretárka, ktorá ho nasledovala hoci len o mesiac neskôr.

Cieľom minuloročnej novely bolo preto zabezpečiť, aby sa miera náhrady príjmu poberateľa starobného dôchodku priznaného do 31. decembra 2003 približne vyrovnala miere náhrady príjmu poberateľa, ktorému dôchodok priznali v prvý januárový deň 2004, ak obaja získali rovnako dlhé obdobie dôchodkového poistenia a počas aktívneho života dosahovali približne rovnakú úroveň zárobkov.

Do novembra ostáva ešte vyše 50-tisíc prepočtov

Ako informovala riaditeľka odboru metodiky Michaela Putecová, o 48-tisíc starodôchodkoch rozhodla poisťovňa automaticky, teda na základe údajov zo svojho informačného systému, no bez využitia individuálneho spisového materiálu klienta. Automatické rozhodnutia sa týkali skupiny seniorov, ktorí odišli do penzie pred 1. októbrom 1988, teda v čase, keď platila ešte staršia – „socialistická“ – legislatíva. Všetkým, ktorí na základe minuloročnej novely splnili kritériá zvýšenia dávky, sa dôchodky od 1. januára zdvihli o paušálnu sumu 25,50 eura.

Ďalších 34-tisíc rozhodnutí o sume starobnej penzie, ktoré sa realizovali k 15. máju, poisťovňa prijala individuálne, teda po prehodnotení konkrétnych klientskych spisových materiálov. Týkalo sa to skupiny starodôchodcov, ktorí do penzie odchádzali v období od 1. októbra 1988 až do Silvestra 2004. Ďalších 53-tisíc prepočtov dôchodkov ľudí spadajúcich do tejto kategórie musí stihnúť ešte pred tohtoročným novembrom. Mnohokrát pritom ide o zložité procesy, pri ktorých bude potrebné dohľadávať veľa údajov z minulosti.

Každému penzistovi z tejto skupiny treba nanovo vypočítať sumu penzie, na ktorú by mal nárok pri odchode do dôchodku v roku 2004. Ak vyjde vyššia oproti tej, ktorú reálne dostal výmerom na základe pravidiel platných v čase skutočného odchodu, so spätnou platnosťou mu k 1. januáru 2018 priznajú vyššiu sumu. Ak by však nanovo určená suma bola nižšia, zostane mu doterajší dôchodok. „V týchto prípadoch teda zvýšenie nie je rovnaké pre každého,“ zdôraznila riaditeľka odboru. Niekto preto môže získať navyše 5, iný 50, ďalší aj viac ako 100 eur.

„Mne konkrétne už pridali k dôchodku 90 eur. Teraz dostávam 630 eur, čo niekto môže považovať za slušné, no dnes by strojný inžinier, vedúci projekčnej skupiny s desiatimi podriadenými s takou penziou určite nebol spokojný. Žiaľ, keď som v roku 2001 odchádzala z roboty, plat nad 10-tisíc korún sa už pri výpočte sumy dôchodku nezohľadňoval,“ stále cíti nespravodlivosť za dlhé roky krátenia dávky Bratislavčanka Mária (75).

Odškodnenie pre necelú tretinu starodôchodcov

Individuálne prepočty robia odborní zamestnanci poisťovne aj s pomocou osobitne vyvinutého počítačového programu na určenie novej sumy starobnej penzie. Vybavovaní klienti sú úradníkom posúvaní automaticky, postupne podľa dátumu narodenia, od najstarších po najmladších. O prepočet penzie netreba žiadať, poisťovňa ho vykoná automaticky. Prepočítavajú sa výhradne dôchodky starobné, teda nie vdovské, vdovecké či iné. Ak starodôchodca v priebehu obdobia určeného na prepočty umrie, na sumu navýšenia od 1. januára tohto roku do úmrtia získajú nárok jeho dediči.

V súčasnosti stále žije asi 440-tisíc starodôchodcov. Odškodnenie na základe novely sa však týka len necelej tretiny z nich, ktorí boli zmenou pravidiel v roku 2004 najviac poškodení. Teda tí, ktorí sa krátením svojej penzie najviac solidarizovali s nízkopríjmovými penzistami. Na zvýšenie penzií starodôchodcov má len v tomto roku ísť zo štátneho rozpočtu asi 50 miliónov eur.